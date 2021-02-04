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Пожежа в COVID-лікарні Запоріжжя: відкрито справу

Запоріжжя, Четвер 04 лютого 2021 08:41
Пожежа в COVID-лікарні Запоріжжя: відкрито справу
Фото: пожежа в лікарні (facebook.com/VenediktovaIryna)
Автор: Анастасія Рокитна

В реанімації Запорізької обласної інфекційної лікарні сталась масштабна пожежа, в результаті якої загинули четверо людей. Правоохоронними органами розпочато розслідування.

Про це повідомила на своїй сторінці у Facebook генеральний прокурор України Ірина Венедіктова.

Попередньою причиною загибелі є отруєння чадним газом, зазначила вона.

"В реанімаційному боксі COVID-відділення загинуло троє пацієнток та анестезіолог. Жінкам було 91, 76 та 64 роки, лікарю - 26. Всі хворі перебували під апаратами ШВЛ", - повідомила Венедіктова.

За процесуального керівництва Запорізької обласної прокуратури розпочато кримінальне провадження за фактом порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинило загибель людей (ч. 2 ст. 270 КК України).

Нагадаємо, в Запоріжжі створена комісія, яка має розібратися в причинах пожежі в інфекційній лікарні, де загинули люди. На місці події створили пункт дезінфекції.

Про пожежу стало відомо сьогодні вночі. РБК-Україна писало, що на першому поверсі в реанімації, в одній з палат сталося загоряння. Під час ліквідації були врятовані 8 людей, але знайдено 4 тіла.

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