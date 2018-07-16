Привітання з Днем бухгалтера у віршах і прозі

Фото: День бухгалтера - 16 липня (pixabay.com/stevepb)

Побажання на День бухгалтера 2018 у коротких віршах, для смс, привітання в прозі

День бухгалтера у Україні щорічно відзначається 16 липня. Підбірка привітань з професійним святом для колег-бухгалтерів, друзів і близьких - у матеріаліStyler.

Привітання з Днем бухгалтера: вірші

Привітати з Днем бухгалтера всіх, хто вибрав одну з найвідповідальніших професій, можна красивими словами побажань у віршах:

Ми сьогодні привітаємо

Від душі бухгалтерів.

Побажаємо, щоб в серці

Вогник радості горів.

Щоб здійснилися бажання,

Дебет з кредитом пішов.

Податковий рейд зухвалий

Цього року обійшов.

Буде щастя в сім’ях ваших,

В тілі лиш здоровий дух.

Фраза "Збільшуймо зарплату"

Хай плекає завжди слух.

***

З Днем бухгалтера вітаю,

Класний ви спеціаліст.

Хай з великими нулями

Буде ваш зарплатний лист.

Щоби звіти всі здавались

Без проблем і на "ура".

Бережіть, будь ласка, нерви,

Бо все інше - мішура.

Дебет з кредитом хай буде

Тільки так, як треба вам.

Вистачає хай ще часу

Мрії розказать зіркам.

Фото: День бухгалтера - 16 липня (pixabay.com/FirmBee)

Рахунки-фактури та оплати,

Звітність та сертифікати,

Розрахунки заробітної плати,

Різні парафії і витрати -

Все тримає в голові бухгалтер.

Ми вітаємо тебе майстер!

Нехай все збігається під час звірок,

Бажаємо, щоб менше було перевірок!

День бухгалтера: привітання в прозі

Побажання бухгалтерам на прозі підійдуть для офіційних поздоровлень 16 липня і як тост за святковим столом.

Робота бухгалтера дуже важлива, адже тільки ви можете по-диригентські віртуозно керувати всіма цими цифрами і таблицями, без вас зупиниться все виробництво! Вітаю зі святом і бажаю, щоб життя вам так само вправно налічувало приємні бонуси і сюрпризи!

Фото: Вітання з Днем бухгалтера (pixabay.com/stevepb)

Нехай дебет завжди сходиться з кредитом, а доходи від вашої ретельної роботи ростуть і примножуються в геометричній прогресії. Щоб облік приносив вам приголомшливу радість, а аудит дарував хвилини неземного щастя і задоволення від виконаної роботи.

***

Нехай математика життя поставить перед вами досить складні завдання - порахувати кількість щасливих миттєвостей і радісних посмішок, обсяг отриманої любові, уваги і турботи, відсоток досягнутого успіху і професіоналізму. Нехай статистика звітності б'є всі рекорди передбачуваного зростання добробуту ваших сімей, а здоров'я збільшується в геометричній прогресії.

Привітання з Днем бухгалтера: оригінальні смс

Прикольні і короткі привітання для колег і друзів з професійним святом:

Кредит з Дебітом танцює

Сальдо скаче гопака,

А бухгалтер сидить плаче

В нього сума не така!

***

Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені.

Щоб контроль і перевірки не відкрили до вас хвіртки.

Щоб в житті вам було гірко лиш від доброї горілки.

Щоб був успіх та зростання,

були сили для кохання.​​​​​​​

Фото: День бухгалтера - побажання на свято 16 липня (pixabay.com/edar)

Щоб гроші в мішечку,

Гріли сердечко.

Щоб думи веселі були,

Щоб радість і щирість,

Щоб долі на милість,

Ви гарно на світі жили.

***

С Днем бухгалтера вітаю,

Рівноваги вам бажаю,

Хай в кишенях буде густо,

В гаманцях також не пусто,

У роботі все окей,

Та повага від людей!

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