Привітання з Днем бухгалтера у віршах і прозі

Побажання на День бухгалтера 2018 у коротких віршах, для смс, привітання в прозі
День бухгалтера у Україні щорічно відзначається 16 липня. Підбірка привітань з професійним святом для колег-бухгалтерів, друзів і близьких - у матеріаліStyler.
Привітати з Днем бухгалтера всіх, хто вибрав одну з найвідповідальніших професій, можна красивими словами побажань у віршах:
Ми сьогодні привітаємо
Від душі бухгалтерів.
Побажаємо, щоб в серці
Вогник радості горів.
Щоб здійснилися бажання,
Дебет з кредитом пішов.
Податковий рейд зухвалий
Цього року обійшов.
Буде щастя в сім’ях ваших,
В тілі лиш здоровий дух.
Фраза "Збільшуймо зарплату"
Хай плекає завжди слух.
***
З Днем бухгалтера вітаю,
Класний ви спеціаліст.
Хай з великими нулями
Буде ваш зарплатний лист.
Щоби звіти всі здавались
Без проблем і на "ура".
Бережіть, будь ласка, нерви,
Бо все інше - мішура.
Дебет з кредитом хай буде
Тільки так, як треба вам.
Вистачає хай ще часу
Мрії розказать зіркам.
Фото: День бухгалтера - 16 липня (pixabay.com/FirmBee)
Рахунки-фактури та оплати,
Звітність та сертифікати,
Розрахунки заробітної плати,
Різні парафії і витрати -
Все тримає в голові бухгалтер.
Ми вітаємо тебе майстер!
Нехай все збігається під час звірок,
Бажаємо, щоб менше було перевірок!
Побажання бухгалтерам на прозі підійдуть для офіційних поздоровлень 16 липня і як тост за святковим столом.
Робота бухгалтера дуже важлива, адже тільки ви можете по-диригентські віртуозно керувати всіма цими цифрами і таблицями, без вас зупиниться все виробництво! Вітаю зі святом і бажаю, щоб життя вам так само вправно налічувало приємні бонуси і сюрпризи!
Фото: Вітання з Днем бухгалтера (pixabay.com/stevepb)
Нехай дебет завжди сходиться з кредитом, а доходи від вашої ретельної роботи ростуть і примножуються в геометричній прогресії. Щоб облік приносив вам приголомшливу радість, а аудит дарував хвилини неземного щастя і задоволення від виконаної роботи.
***
Нехай математика життя поставить перед вами досить складні завдання - порахувати кількість щасливих миттєвостей і радісних посмішок, обсяг отриманої любові, уваги і турботи, відсоток досягнутого успіху і професіоналізму. Нехай статистика звітності б'є всі рекорди передбачуваного зростання добробуту ваших сімей, а здоров'я збільшується в геометричній прогресії.
Прикольні і короткі привітання для колег і друзів з професійним святом:
Кредит з Дебітом танцює
Сальдо скаче гопака,
А бухгалтер сидить плаче
В нього сума не така!
***
Щоб у банку і в кишені були гривні і зелені.
Щоб контроль і перевірки не відкрили до вас хвіртки.
Щоб в житті вам було гірко лиш від доброї горілки.
Щоб був успіх та зростання,
були сили для кохання.
Фото: День бухгалтера - побажання на свято 16 липня (pixabay.com/edar)
Щоб гроші в мішечку,
Гріли сердечко.
Щоб думи веселі були,
Щоб радість і щирість,
Щоб долі на милість,
Ви гарно на світі жили.
***
С Днем бухгалтера вітаю,
Рівноваги вам бажаю,
Хай в кишенях буде густо,
В гаманцях також не пусто,
У роботі все окей,
Та повага від людей!
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