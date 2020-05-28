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З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва

Новини » Надзвичайні події     28.05.2020 - 19:08
З'явилися нові подробиці замаху балканських кілерів в центрі Києва
Фото: затримання балканських кілерів (npu.gov.ua)

Кілери використовували підроблені документи і є представниками кримінальних кланів

Жертвою замаху балканських кілерів в центрі Києва 26 травня став ватажок наркокартелю з Чорногорії Радоє Звіцер. Українська поліція затримала чотирьох осіб.

Про це пише чорногорське видання Vijesti.

Повідомляється, що затримані громадяни Чорногорії Стефан Джукіч і Еміль Тузович, а також громадяни Сербії Петар Йованович і Мілан Бранкович. Також повідомляється, що Джукіч потрапив до України за підробленим македонським паспортом.

За даними чорногорської поліції, Джукіч і Тузович належать до барського кримінального клану. Крім того, перший з них раніше був звинувачений у вбивстві жителя Бар Йована Клішича перед рестораном Savoy і пораненні Велізара Гардашевича.

Крім того, повідомляється, що операція по затриманню балканських кілерів проводилася за участю Сектору по боротьбі з організованою злочинністю і корупцією Чорногорії шляхом прямого обміну з українськими правоохоронцями.

"Інтерпол Подгориці був офіційно повідомлений, що 26 травня в Києві було застосовано вогнепальну зброю, в результаті якого отримав поранення чорногорський громадянин Радоє Звіцер", - зазначили в поліцейському управлінні.

Нагадаємо, замах стався в Києві на Печерську, невідомі вибігли з автомобіля, влаштували стрілянину, після чого зникли з місця злочину.

Затримання балканських кілерів сталася вночі в Одесі, постраждалого госпіталізовано з пораненнями, він перебуває у важкому стані.

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Автор: РБК-Україна

Теги Новини України КиївЧерногориязамахСтрільба
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