Підвищені соцнормативи для субсидій залишать лише у "червоних" зонах

Кабінет міністрів планує скасувати норму, введену навесні 2020 року, про збільшення на 50% соціальних нормативів на ЖКП при призначенні субсидій. Підвищений норматив буде діяти лише у разі запровадження в регіоні "червоного" рівня карантину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на порядок денний засідання уряду 11 липня.

Документом також планується змінити інші правила надання субсидій. Зокрема, житлові субсидії призначаються у разі купівлі квартири (будинку) протягом шести місяців після продажу іншої квартири (будинку), що були єдиним житловим приміщенням у власності особи, на підставі підтвердних документів.

Крім того, скасовується норма про те, що субсидія може призначатися у разі, якщо зарплата становить менше 50% середньої в Києві та Севастополі та менше 20% у обласних центрах та містах обласного значення.

Проектом постанови пропонується вилучити норму щодо наявності мобільного телефону у осіб, які є претендентами на отримання житлової субсидії, оскільки з 1 травня 2021 вона надається виключно у готівковій формі.

Також проектом доповнено перелік документів для включення інформації про іноземців та осіб без громадянства, що перебувають на території України на законних підставах, до Єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги, для отримання ними пільг на оплату житлово-комунальних послуг, придбання твердого палива і скрапленого газу.