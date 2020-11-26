Підвищувати тарифи на передачу електрики і перекладати борги держави на підприємства неприпустимо, - експерт

Фото: лінії електропередач (РБК-Україна)

Вирішувати проблему боргів держави перед "зеленої" генерацією за рахунок підвищення тарифу на передачу електроенергії для бізнесу неприпустимо.

Про це заявив екс-перший заступник Міністра промислової політики України Сергій Грищенко.

За його словами, держава, яка взяла на себе зобов'язання погасити борг перед виробниками "зеленої" електроенергії, повинна самостійно його виконати, а не перекладати вирішення проблеми на бізнес через підвищення тарифу на передачу електроенергії.

"При формуванні пакету законодавчих і нормативних актів за "зеленим тарифом", як зараз видно, були допущені перекоси, не враховують реальні фінансові можливості держави. Але перекладання цих зобов'язань підприємства неприпустимо!" - сказав Грищенко.

Експерт підкреслив: підвищення тарифу на передачу струму для промисловості, що споживає багато електроенергії, зокрема металургів, в нинішніх кризових умовах може призвести до масового закриття підприємств і звільнення працівників.

"Металурги завжди були проти необґрунтованого підвищення тарифів на електроенергію, особливо для підприємств, у собівартості продукції яких левову частку займає електроенергія – феросплавні та електрометалургійні заводи, в першу чергу це б'є по них. Резервів там немає, а значить збільшення тарифів призведе до спаду виробництва, аж до закриття цехів і агрегатів, масового звільнення персоналу", - пояснив Грищенко.

Нагадаємо, НКРЕКП підвищила тариф на передачу електроенергії з 1 грудня 2020 року на 30% - з 240,23 грн /МВт-годину до 312,76 грн /МВт-годину.

Раніше економіст Борис Кушнірук заявив, що підвищення тарифу на передачу електроенергії значно поглибить економічну кризу в Україні, призведе до подальшого падіння виробництва та прискорить інфляцію.

Своєю чергою заступник голови Незалежної профспілки гірників України Анатолій Акімочкін прогнозує, що підвищення тарифу на передачу електроенергії знищить вугільну галузь і залишить шахтарів без роботи. А львівський ресторатор Андрій Худо повідомив, що установи після підвищення тарифу на передачу електроенергії будуть тимчасово припиняти або і зовсім заморожувати роботу.