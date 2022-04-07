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На пошкодженій ракетним ударом трасі Київ - Чоп розпочався ремонт

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Четвер 07 квітня 2022 17:12
На пошкодженій ракетним ударом трасі Київ - Чоп розпочався ремонт Фото: на пошкодженій ракетним ударом трасі Київ - Чоп розпочався ремонт (t.me/kt20220224)
Автор: Артем Горовенко

На трасі Київ - Чоп, яку було пошкоджено внаслідок ракетного удару, розпочався ямковий ремонт.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника керівника Офісу президента Кирила Тимошенка у Telegram.

"Працюємо, щоб ви скоріше змогли повернутися додому", - зазначив він, але нагадав, що повертатися до Києва й області наразі небезпечно, необхідно трохи почекати.

Тимошенко також висловив надію, що проїзд трасою буде відновлено вже незабаром.

Нагадаємо, за інформацією "Укравтодору", на трасі М-06 Київ - Чоп, яку російські загарбники перетворили на цвинтар розбитої техніки, вже розчищено 29 кілометрів.

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