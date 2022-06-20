ru ua
Пн, 20 червня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Як вплине підвищення облікової ставки НБУ до 25% на вартість кредитів: відповідь Шевченка

Новость на русском →
Україна, Понеділок 20 червня 2022 12:53
Як вплине підвищення облікової ставки НБУ до 25% на вартість кредитів: відповідь Шевченка Фото: голова НБУ Кирило Шевченко (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Після підвищення облікової ставки Національного банку України до 25% ставки комерційних банків за кредитами зростуть несуттєво. Банки орієнтуються передусім на платоспроможність клієнтів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову НБУ Кирила Шевченка у Facebook.

"У нинішніх умовах не варто очікувати суттєвого здорожчання кредитів для клієнтів", - написав він.

За його словами, банки визначають вартість кредитів, орієнтуючись на фактичну вартість фондування, яка є значно нижчою від облікової ставки. Середня вартість гривневих ресурсів у великих банках перебуває на рівні близько 4% річних у гривні.

"І навіть, якщо банки піднімуть ставки за депозитами, це відбуватиметься поступово і вплине на загальну вартість фондування дуже помірно", - додав Шевченко.

Конкуренція на ринку

Як зазначив Шевченко, також стримуватиме зростання ставок за кредитами конкуренція банків за якісних позичальників. Зараз робота банків зосереджена на підтримці клієнтів у скрутних обставинах для зниження власних кредитних ризиків. Для цього фінустанови з лютого оголосили кредитні канікули та робитимуть виважені реструктуризації, щоб зменшити ймовірність дефолтів позичальників.

"Переконаний, що умови, які пропонуватимуться банками клієнтам, ураховуватимуть їх фінансовий стан та відповідатимуть сучасним реаліям", - додав голова НБУ.

Позичальники, як і раніше, матимуть доступ до дешевих кредитів у межах державних програм, ставки за якими є фіксованими для клієнтів. Розвитку цього напряму надалі сприятиме розширення державних програм, зокрема збільшення граничних обсягів гарантій для банків, повідомив Шевченко.

"Наголошую, що виважене кредитування є запорукою стійкості банківського сектору та його ефективної діяльності. І воно розвиватиметься надалі, підтримуючи економіку для швидшої перемоги", - констатував голова НБУ.

Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) прийняв рішення підвищити облікову ставку з 10,0% до 25% з 7 червня 2022 року.

В НБУ очікують, що рішення за ставкою знизить тиск на курс гривні і дасть більший стимул для споживачів вибирати інструменти заощадження в гривні, а не валютні.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Національний банк України
NEWS
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
Єрмак оцінив ймовірність масштабної участі Білорусі у війні проти України
DAILY
Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу
Ростислав Шаправський, Владислав Красінський Хто управляє економікою України і як влаштований Кабмін воєнного часу