Як вплине новий канал в Туреччині на роботу українських портів - коментарі компанії "Євротермінал"

Уже в кінці цього місяця в Стамбулі очікується офіційний початок будівництва нового каналу. Аналітики "Євротермінал" відзначають, що цей проект полегшить судноплавство і допоможе запобігти такого роду ситуації, подібні тій, що відбулися в цьому році в Суецькому каналі. На сьогодні Босфор заведено вважати "bottleneck" в морській логістиці вантажів. Його ширина становить 700 м, а глибина - 33-80 м. У компанії "Євротермінал" відзначають, що ситуації, коли суди простоюють в очікуванні своєї черги на прохід по 10-14 годин - не виняток з правил, а скоріше усталена практика. Для танкерів цей час очікування ще більше і може складати більше ніж добу. При цьому втрати в грошовому вираженні від таких простоїв обчислюються сотнями тисяч доларів. При цьому аналітики "Євротермінал" говорять про те, що найбільші втрати несуть власники танкерів, через те, що прохід суден з небезпечними вантажами часто обмежується, що пов'язано з частими аваріями.

Яким буде новий канал?

Вартість проекту оцінюється в 15 млрд доларів. З них близько 10 млрд доларів - це будівельні роботи по створенню штучного русла, ще 5 млрд доларів - інші частини проекту. "За наявною на сьогодні інформацією довжина каналу становитиме 42,8 км, ширина - 275 м, а глибина 20,75 м", - повідомляють аналітики "Євротермінал". Однак крім самого каналу, проект включає в себе будівництво інших інфраструктурних об'єктів. Зокрема мова йде про контейнерні термінали, логістичні комплекси, мости, транспортні розв'язки, житлової нерухомості й зони відпочинку. Крім того, канал буде розташований далеко від центральної частини міста, що дозволить убезпечити місто від аварій. Рух по каналу буде поперемінно одностороннім - по 12 годин на кожну. Завдяки такому рішенню, за словами експертів з компанії "Євротермінал", вартість і терміни будівництва вдалося зменшити. У планах - запуск нового проходу вже у 2026 році.

Вигоди для України - думка експертів "Євротермінал"

Будівництво альтернативного каналу з'єднає між собою Мармурове і Чорне море і збільшить пропускну спроможність. Обмеження, які існують зараз при проходженні Босфору на судна довжиною понад 200 м, стосуються таких типів як кейпсайз і панамакси, які використовуються при експорті різних видів вантажів з портів Великої Одеси.

Аналітики компанії "Євротермінал" кажуть, що цей новий проект позитивно вплине і на роботу українських портів, однак більш вагомий фактор - загальна економічна ситуація в країні.