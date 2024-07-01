В Воздушных силах сказали, чем Россия вчера атаковала Киев

Вчера, 30 июня, российские оккупанты запустили по Киеву две крылатые ракеты "Искандер-К". Обе удалось сбить, однако в результате падения обломков были разрушения .

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) Илью Евлаша в эфире телемарафона.

"Вчера вечером, примерно в 19:30 враг применил крылатые ракеты "Искандер-К" по Киеву. Удалось сбить две ракеты. К сожалению, в результате падения обломков была повреждена инфраструктура", - рассказал Евлаш.

Россия показала свое циничное лицо

По словам спикера Воздушных сил, вчерашняя атака не имела каких-то существенных изменений, кроме того, что террористы атаковали столицу вечером, когда на улице присутствовало много людей.

"Однако можно сказать, что в основном противник атакует ночью достаточно серьезно своими ракетами. На этот раз они решили нанести удар вечером в половине восьмого в воскресенье, в теплый летний день, когда было много людей. Они (россияне, - ред.) так показывают свое циничное лицо каждый раз. Россия - страна-террорист и продолжает подтверждать это с каждым таким подобным ударом", - отметил Евлаш.

Ракетный обстрел Киева 30 июня

Вечером, 30 июня, в Киеве и ряде северных регионов объявили воздушную тревогу. Воздушные силы, в свою очередь, предупредили о, вероятно, крылатой ракете, которая двигалась в сторону столицы. Городской голова Киева Виталий Кличко сообщил позже о работе противовоздушной обороны (ПВО) на территории области.

Спустя время в сети появились фото с дымом над Киевом. Выяснилось, что обломки сбитой ракеты повредили многоэтажку.

По состоянию на 23:03, 30 июня, по словам Кличко, известно о шести пострадавших, среди которых: