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Продолжение УПЛ 28-29 октября: полное расписание матчей двенадцатого тура

Кривой Рог, Пятница 27 октября 2023 16:10
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Продолжение УПЛ 28-29 октября: полное расписание матчей двенадцатого тура Фото: "Динамо" будет гостить в Ковалевке (facebook.com/fcdynamoua)
Автор: Антон Федорцив

Высший дивизион чемпионата Украины возобновит соревнования в субботу четырьмя поединками. Программа тура будет продлится всего два дня.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт УПЛ.

Откроют тур в обеденное время представители Днепропетровской области – криворожский "Кривбасс" примет "Днепр-1". Стартовый свисток прозвучит в 13:00.

Два часа спустя в Ковалевке встретятся "Колос" и киевское "Динамо". В свою очередь в 16 часов начнется противостояние луганской "Зари" и "Полесья" из Житомира. Поединок во Львове между "Рухом" и гостями из Александрии будет стартовать в 18:00.

В воскресенье сразу два матча запланировали на 13:00. На Закарпатье "Минай" в поединке аутсайдеров примет "Верес" из Ровно. Тем временем черкасский ЛНЗ встретится со столичной "Оболонью". В свою очередь в 17 часов полтавская "Ворскла" будет противостоять "Металлисту 1925" из Харькова. Матч одесского "Черноморца" и "Шахтера" из Донецка перенесли.

Домашние поединки "Колоса", ЛНЗ и "Ворсклы" покажут на OTT-платформах – MEGOGO, "Киевстар ТВ", Volia TV, Setanta Sports, OmegaTV, SWEET.TV и Vodafone TV. Матч "Кривбасса" будут транслировать в YouTube, поединки "Руха" и "Миная" – на "Суспильне Спорт", а матч "Зари" покажет телеканал "2+2".

Список матчей 12-го тура Премьер-лиги:

  • "Кривбасс" – "Днепр-1", 28 октября, 13:00
  • "Колос" – "Динамо", 28 октября, 15:00
  • "Заря" – "Полесье", 28 октября, 16:00
  • "Рух" – "Александрия", 28 октября, 18:00
  • "Минай" – "Верес", 29 октября, 13:00
  • ЛНЗ – "Оболонь", 29 октября, 13:00
  • "Ворскла" – "Металлист 1925", 29 октября, 15:00

К слову, Украина сохранила позиции в обновленной таблице коэффициентов от УЕФА.

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