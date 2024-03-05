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Возвращение Лиги чемпионов 5 марта: полное расписание матчей вторника

Мюнхен, Вторник 05 марта 2024 10:55
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Возвращение Лиги чемпионов 5 марта: полное расписание матчей вторника Фото: Мюнхенцы стремятся отомстить "Лацио" (fcbayern.com)
Автор: Антон Федорцив

Розыгрыш Лиги чемпионов УЕФА 2023/24 во вторник продолжится первыми ответными матчами 1/8 финала.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира.

На вечер запланировано два поединка. Встречи элитных команд пройдут в немецком Мюнхене и испанском Сан-Себастьяне. Оба матча начнутся в 22:00 по киевскому времени.

"Бавария" дома примет римский "Лацио". Две недели назад в Риме "ротен" потерпели неожиданное поражение от хозяев (0:1). Единственный мяч в составе римлян тогда оформил Чиро Иммобиле с пенальти. Но поражение вместе с другими неудачными результатами привели к досрочному увольнению Томаса Тухеля. Он будет работать с командой только до лета.

Зато спокойнее перед ответным матчем будет чувствовать себя "Пари Сен-Жермен". Французский гранд на родной арене уверенно одолел "Реал Сосьедад" с голами Мбаппе и Барколы. Теперь баски обязаны забивать трижды и не пропустить, чтобы опередить команду Луиса Энрике в противостоянии четвертьфинала.

Все поединки будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Там посмотреть матчи вживую можно в подписках "Максимальная" и "Спорт". Также трансляция будет доступна пользователям Volia TV посредством каналов "MEGOGO Футбол".

Список матчей вторника в 1/8 финала Лиги чемпионов:

  • "Бавария" – "Лацио", 22:00
  • "Реал Сосьедад" – ПСЖ, 22:00

Возвращение Лиги чемпионов 5 марта: полное расписание матчей вторника

К слову, мадридский "Реал" расписал ничью с "Валенсией" с голом Яремчука.

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