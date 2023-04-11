Возвращение Лиги чемпионов 11-12 апреля: полное расписание матчей вторника и среды

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт турнира .

Первый день 1/4 финала главного еврокубка подготовил два интересных противостояния. Поединки примут португальский Лиссабон и английский Манчестер.

В гости к "Бенфике" приехал миланский "Интер". Финалисты Кубка чемпионов 1964/65 начнут определять более достойного на путевку в полуфинал на "Да Лужи" в 22:00. На предыдущей стадии лиссабонцы выбили "Брюгге" (2:0, 5:1), а "нерадзурри" справились с другим грандом Португалии – "Порту" (1:0, 0:0).

Центральный матч вечера состоится на "Этихаде". "Сити" встретится с одной из бывших команд Пепа Гвардиолы – мюнхенской "Баварией". В последний раз их турнирные пути пересекались на групповом этапе Лиги чемпионов 2014/15. Тогда каждый из грандов одержал по домашней победе. Немцев как раз тренировал испанский наставник "горожан".

Чисто итальянское противостояние подготовил жребий на среду. "Милан" на домашней арене примет "Наполи". Недавно гранды встретились в чемпионате Италии, и "россонери" одержали разгромную победу (4:0). Но если в Серии А судьба титула фактически решена, то шансы на полуфинал ЛЧ для обеих команд равны.

В испанской столице "Реал" будет конкурировать за путевку в 1/2 финала с лондонским "Челси". Кризисный британский гранд второй раз в сезоне сменил тренера, поэтому на Пиренеи полетел Фрэнк Лэмпард. "Сливочные" же бледно смотрятся в чемпионате Испании, но в Лиге чемпионов и Кубке Испании выбили "Ливерпуль" и "Барселону" соответственно.

Начиная с плей-офф квалификации, все поединки главного еврокубка на территории Украины будет показывать официальный транслятор турнира – медиасервис MEGOGO. Трансляции доступны в подписке "Максимальная" и на платформе Volia TV.

Список матчей 1/4 финала Лиги чемпионов 11-12 апреля: