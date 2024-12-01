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Связан с "лицом". Зеленский назвал самый трудный вопрос перед переговорами с РФ

Киев, Воскресенье 01 декабря 2024 17:03
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Связан с "лицом". Зеленский назвал самый трудный вопрос перед переговорами с РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Данила Крамаренко

Президент Владимир Зеленский считает, что самый трудный вопрос, который связан с потенциальными мирными переговорами с Россией, это личность переговорщика. Поскольку сейчас она не хочет мира.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг после встречи с новым руководством европейских институтов.

По его словам, замороженный конфликт без сильной позиции для Украины приведет к тому, что через несколько лет Владимир Путин может вернуться и "разрушить нас полностью".

Что касается того, каким может быть завершение войны, то это зависит от начала переговорного процесса. В интересах Украины подойти к нему усиленной с помощью партнеров, с оружием из Плана победы в достаточных количествах, дальнобойными ракетами и приглашением в НАТО.

"Только тогда ми можем сесть и общаться. Кто за этим столом будет? Россия, Украина, ЕС и НАТО. Почему? Потому что мы видим себя как часть системы безопасности в этих союзах", - сказал Зеленский.

Он также отметил, что только в этом формате понимает, о чем можно будет говорить с Россией.

"Кстати, самый трудный вопрос, который нам предстоит решать... лицо, которое будет сидеть напротив. И если оно не захочет мира, не захочет видеть Украину в будущем независимой страной, о чем можно договариваться с таким лицом? Такова моя позиция", - добавил президент.

Напомним, ранее Зеленский заявил, что не имеет значения, где будут проходить мирные переговоры, если Украина будет в более слабой позиции, чем Россия.

Он также назвал Путина убийцей и террористом, которому нельзя давать шанса поставить Украине ультиматум.

Отметим, идею быстрых мирных переговоров также продвигает избранный президент США Дональд Трамп. Как пишет CNN, у него могут потребовать прекратить огонь на фронте перед переговорами.

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