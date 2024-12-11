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Мощностью свыше 1000 сил: Aston Martin представил суперкар Valhalla

Среда 11 декабря 2024 13:21
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Мощностью свыше 1000 сил: Aston Martin представил суперкар Valhalla Фото: Aston Martin представил суперкар Valhalla (media.astonmartin.com)
Автор: Константин Широкун

Британский автопроизводитель рассекретил 1079-сильный гибридный суперкар Aston Martin Valhalla. Это первый серийный Aston Martin, способный ехать на одной только электротяге, правда, запас хода в таком режиме составляет всего 14 километров, а максимальная скорость не превышает 140 км/ч.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу компании.

ДВС в составе гибридной силовой установки развивает 828 лошадиных сил, один электромотор интегрирован в восьмиступенчатый «робот», а еще два двигают передние колеса.

Aston Martin Valhalla долго находился в разработке – только на тесты и испытания у компании ушло пять лет. Но наконец-то новинку представили официально и объявили, что производство начнется во втором квартале 2025 года. В общей сложности будет построено 999 экземпляров Valhalla.

Мощностью свыше 1000 сил: Aston Martin представил суперкар Valhalla

У супергибрида сразу несколько особенностей. К примеру, два электродвигателя установлены на передней оси и отвечают не только за полный привод и векторизацию тяги, но также выполняют роль реверса – традиционной задней передачи у Valhalla нет.

Нет и механической связи между агрегатами для передних и задних колес, синхронизацию обеспечивает электронная система IVC. Она изменяет настройки рулевого управления, подвески и тормозов в зависимости от выбранного режима движения.

Мощностью свыше 1000 сил: Aston Martin представил суперкар Valhalla

В создании Valhalla активно участвовал двукратный чемпион Формулы-1 Фернандо Алонсо и канадский пилот Лэнс Стролл. В Aston Martin заявляют, что на скорости 240 км/ч активные аэродинамические элементы генерируют прижимную силу около 600 кг. Также для машины заявлены углерод-керамические диски диаметром 410 мм спереди и 290 мм сзади, и тормозные суппорты Brembo.

Мощностью свыше 1000 сил: Aston Martin представил суперкар Valhalla

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