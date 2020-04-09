За спожитий газ боргують 44% клієнтів "Волиньгаз Збуту"

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

В умовах карантину споживачі мають можливості дистанційно сплатити рахунки за газ

Станом на 1 квітня 2020 року заборгованість за газ мають біля 44 % клієнтів ТОВ "Волиньгаз Збут". Загальний розмір заборгованості за послуги газопостачання побутових споживачів Волині становить 434,5 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.



"В умовах карантину, коли сім’ї знаходяться вдома і цілодобово користуються газом та іншими комунальними послугами, важливість безвідмовної роботи всієї критичної інфраструктури зросла в рази. В умовах карантину клієнти ТОВ "Волиньгаз Збут" мають можливості дистанційно сплатити рахунки за газ. Для цього працює онлайн-сервіси сайту 104.ua: особистий кабінет, мобільні додатки для Android та iOS, вайбер-бот", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі зазначили, що споживачі оперативно можуть завантажити рахунки для оплати послуг доставки в особистих кабінетах на сайті 104.ua та у viber-бот.

"Для клієнтів компанії розроблено експрес-реєстрацію, яка дозволяє автоматично згенерувати Особистий кабінет на сайті 104.ua. Для цього достатньо подзвонити зі смартфона до контакт-центру за номером 067 33 39 104 та повідомити оператору номер особового рахунку (він є у квитанції кожного клієнта). Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього. Це дуже зручно для споживачів", - йдеться у повідомленні.



Також у прес-службі нагадали, що "Волиньгаз Збут" є постачальником природного газу зі спеціальними обов’язками для мешканців Волинської області.

"Компанія отримує газ від НАК "Нафтогаз України" для потреб населення, за умови здійснення розрахунків. Коли клієнти не платять за спожитий газ, виникає ланцюг неплатежів, який може призвести до припинення поставок газу для всієї області. Ми просимо всіх наших клієнтів вчасно, до 20 квітня розрахуватись за спожитий газ так само як і за домашній інтернет чи мобільний зв’язок, - зазначає директор ТОВ "Волиньгаз збут" Микола Тищук. – Наша компанія обслуговує майже 250 тис. споживачів газу, з яких майже 110 тис. мають борги за газ".



За словами прес-служби, найбільше боржників у таких містах: Луцьк -177,-1 млн гривень, м.Ковель 41,6 млн гривень, м.Нововолинськ - 32,3 млн гривень. У районах теж чимало неплатників за газ, зокрема, найбільше в Луцькому районі - 40 млн гривень, Ківерцівський район - 15,8 млн гривень, Ратнівський район – 15,1 млн гривень.