За спожитий газ клієнти "Волиньгаз Збуту" боргують майже 500 млн гривень

Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Найбільші неплатежі за газ у Луцьку та серед отримувачів монетизованих субсидій

Станом на 1 лютого 2020 року побутові споживачі Волині заборгували ТОВ "Волиньгаз Збут" 500 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Коштами, які "Волиньгаз Збут" отримує від клієнтів, компанія розраховується з оптовим постачальником НАК "Нафтогаз України" та іншими учасниками ринку. Тому, за словами прес-служби, від стану розрахунків споживачів за використаний газ залежить стабільність газопостачання області.

"Найбільші борги за спожитий газ мають мешканці Луцька – біля 190 млн гривень. Ми звертаємось до наших клієнтів та закликаємо вчасно розраховуватись за спожите блакитне паливо. Якщо є необхідність, боржники можуть укласти договір на реструктуризацію з нашою компанією. В такому випадку оплата здійснюється частинами і лише в такому випадку можна уникнути відключення газопостачання", - зазначає директор ТОВ "Волиньгаз Збут" Микола Тищук.

У прес-службі зазначили, що сплачуючи вчасно за спожитий газ, клієнти можуть оформити державну допомогу на призначення субсидій та пільг. Тому "Волиньгаз Збут" рекомендує розраховуватись за надані послуги та гарантовано забезпечити собі безперебійне постачання газу. В іншому випадку, якщо волиняни мають борги, то можуть залишитись без державної допомоги.

"Задля взаєморозуміння та співпраці між клієнтами та газопостачальною організацією, є можливість оформити договір реструктуризації. Такий варіант дає можливість для споживачів посильно та рівними частинами погасити борг за використаний природний газ. Також, якщо є договір реструктуризації заборгованості, споживачі можуть звертатися в управління соціального захисту населення для оформлення державної допомоги", - йдеться у повідомленні.

У прес-службі додали, що для укладення договору реструктуризації боргу, клієнтам необхідно звернутися до ТОВ "Волиньгаз Збут" та надати паспорт власника (або особи, котра уклала заяву приєднання до умов типового договору на постачання природного газу), довідку про присвоєння ідентифікаційного коду, довідку про склад сім’ї та довідку, що підтверджує неплатоспроможність споживача та членів його сім’ї.