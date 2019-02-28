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Споживання газу на Буковині в 2018 році зменшилося майже на 3%

Новини » Енергетика    28.02.2019 - 10:00
Споживання газу на Буковині в 2018 році зменшилося майже на 3%
Ілюстративне фото (kmu.gov.ua)

Скорочення обсягів розподілу газу відбулося за рахунок населення

За підсумками 2018 року споживання природного газу в Чернівецькій області, у порівнянні з 2017-м роком, зменшилося на 9,7 млн кубометрів. Скорочення обсягів розподілу газу відбулося за рахунок населення, натомість інші категорії збільшили споживання, повідомляє прес-служба ПАТ "Чернівцігаз".

Як зазначається, впродовж 2018 року ПАТ "Чернівцігаз" протранспортувало 341,9 млн куб. м газу. Це на 2,8% менше, ніж в 2017 році. Найбільше зростання обсягів споживання газу показали теплоенергетика - на 6,3% або на 132,3 тис куб. м, та релігійні організації - майже на 8% або 110,3 тис кубометрів.

Незначну різницю у бік збільшення показали бюджетні організації - приріст склав 0,9% та  промислові підприємства 0,3%. Натомість населення зменшило споживання газу - на 4,6% або 12,7 млн  кубометрів.

Із загального обсягу блакитного палива, розподіленого ПАТ "Чернівцігаз", побутовими споживачами області спожито 77%, що становить близько 263 млн куб. м. З огляду на багатомільйонні борги жителів області, компанія недоотримує значну частину тарифної виручки, що призводить до збитків підприємства.

"За даними постачальника, на 1 лютого населення області заборгувало за спожитий газ 608 млн грн, з яких "Чернівцігаз" недоотримав значну суму тарифних надходжень від розподілу газу. Для нашої компанії це вкрай негативно, адже тарифна виручка є джерелом фінансування поточної діяльності компанії, витрат на обслуговування, ремонт, реконструкцію та модернізацію газових мереж, а також на аварійно-диспетчерські і експлуатаційні служби", - повідомила фінансовий директор "Чернівцігазу" Олеся Гомольська.

Як зазначається, Публічне акціонерне товариство "Чернівцігаз" єдина на території Чернівецької області компанія-ліцензіат з розподілу природного газу. ПАТ "Чернівцігаз" експлуатує 8 788 тис. км. газопроводів. У 2018 році підприємство протранспортувало близько 367,5 млн. м. куб. природного газу. Клієнтами компанії є понад 230 тисяч сімей Чернівецької області та більше 3 тисяч підприємств, установ і організацій. ПАТ "Чернівцігаз" є одним з найбільших роботодавців Чернівецької області. Штат компанії становить близько 1200 осіб. Підприємство входить до трійки найбільших платників податків регіону.

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