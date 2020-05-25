Споживачі "Житомиргаз Збуту" заборгували 486 млн гривень за блакитне паливо

Фото: газова труба (kmu.gov.ua)

Сплатити за газ дистанційно, не виходячи з дому, клієнти компанії можуть за допомогою онлайн-сервісів

Станом на 1 травня 2020 року клієнти ТОВ "Житомиргаз Збут" заборгували за газ 486 млн гривень. Про це повідомляє прес-служба компанії.

Зазначається, що всього заборгували за газ 272 тис. клієнтів ТОВ "Житомиргаз Збут". З них майже 33 тис. споживачів мають борг від 1 до 5 тис. гривень, а 1353 неплатників накопичили борги на суму понад 10 тис. гривень.

"Під час карантину компанія не нараховує пеню за невчасну сплату послуг газопостачання. Ми розуміємо, у якій складній ситуації опинилися наші споживачі. Однак хочемо наголосити, що карантин закінчиться, а борги – залишаться. Тому закликаємо сплачувати за використаний газ, аби накопичені борги не призвели до відключення газопостачання у майбутньому", - говорить директор ТОВ "Житомиргаз Збут" Олена Благодарська.

У прес-службі нагадали, що сплатити за газ дистанційно, не виходячи з дому, клієнти ТОВ "Житомиргаз Збут" можуть за допомогою онлайн-сервісів: мобільних додатків 104 Mobile (для Android) и 104 Mobile Light (для iOS), чат-боту 7104ua в Viber та в Особистому кабінеті на сайті 104.ua.

"Для зручності клієнтів ТОВ "Житомиргаз Збут" запроваджена експрес-реєстрація Особистого кабінету, яким уже користуються майже 120 тис. споживачів газу Житомирської області. Щоб пройти експрес-реєстрацію, достатньо подзвонити зі смартфона до контакт-центру за номером 067-33-38-104 і повідомити оператору номер особового рахунку та останню суму оплати або номер лічильника. Оператори самі зареєструють кабінет, а споживач в СМС отримає логін та пароль до нього, а також посилання, за яким потрібно перейти для активації профілю", - йдеться у повідомленні.

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Автор: Мария Тарарыева