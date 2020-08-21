Споживачі не повинні покривати 37 млрд гривень збитків тепловиків, - глава АГРУ

Фото: Денис Сенектутов (прес-служба АГРУ)

Загальна сума заборгованості населення за газ та послуги теплопостачання вже перевищує 114 млрд гривень

Голова Асоціації газового ринку України вважає, що споживач не повинен платити за помилки в державному регулюванні тепловиків. На його думку, проблему збиткових тарифів попередніх років необхідно вирішувати на законодавчому рівні.

Про це в інтерв'ю заявив глава Асоціації газового ринку України Денис Сенектутов.

За його словами, причиною більшості боргів на газовому ринку є державне регулювання. Занижені тарифи на тепло стали збитками компаній, які оформилися в борги перед НАК "Нафтогаз України". Борги ТКЕ складають більшу частину з них - близько 37 млрд гривень.

"Заборгованість ТКЕ - це велика проблема. Компанії не винні, що регулюючі органи не встановлювали їм економічно обґрунтований тариф, - зазначає Денис Сенектутов. - Хіба споживач тепла в цьому винен? І чи готовий він за це платити в поточній економічній ситуації?".

Загальна сума заборгованості населення за газ та послуги теплопостачання вже перевищує 114 млрд гривень. На думку глави АГРУ, рішення цієї проблеми запропоновано в законопроекті №3800-1, ініційованого групою депутатів майже з усіх фракцій. Аналогічне рішення - списати безнадійні борги - вже прийнято на ринку електроенергії. Верховна Рада України прийняла закон про списання старих боргів між учасниками ринку і 15 липня його підписав президент.

"Законопроектом передбачено механізм списання заборгованості по всьому ланцюжку постачальників житлово-комунальних послуг для населення. Це дозволить провести фінансове оздоровлення та забезпечити економічну стабільність як всіх підприємств галузі", - зазначив Сенектутов.