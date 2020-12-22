У Мінфіні розповіли, на що підуть надходження від грального бізнесу

Фото: Сергій Марченко (РБК-Україна)

Легалізація грального бізнесу принесе держбюджету 7,4 млрд гривень, які витратять на підтримку культури, інфраструктурних проектів і на розвиток регіонів. Але найбільше коштів отримає медицина.

Про це розповів міністр фінансів Сергій Марченко в інтерв'ю Суспільному.

"Дохідна частина бюджету на 2021 рік підкріплена детальними розрахунками. Це реальні кошти, які планує отримати держава в наступному році. Мало не кожну статтю доходів ми обговорювали з експертами МВФ. Також були включені в розрахунки надходження від легалізації азартних ігор. Це 7,4 млрд гривень", - розповів Марченко.

Частину доходів від легалізації грального бізнесу направлять на фінансування медицини у 2021 році. Марченко зазначив, що на цю сферу виділили рекордну суму коштів.

"Ми віддали найбільше грошей саме цій сфері. Виділили максимум в рамках тих можливостей, які у нас були, тому що все інше було б просто роздуванням доходів і нереальними цифрами", - зазначив Сергій Марченко.

Раніше РБК-Україна писав про те, що голова комітету Верховної ради з питань фінансів Данило Гетманцев заявляв, що легалізація азартних ігор принесе в бюджет близько 4,5 млрд гривень в рік.

Президент Володимир Зеленський підписав закон про гральний бізнес в серпні 2020 року. Однак Національне агентство з питань запобігання корупції відзначило, що документ містить корупційні ризики, а його положення суперечать один одному, що ускладнює реалізацію законодавчих ініціатив на практиці.

Детальніше про те, як буде працювати закон читайте в матеріалі РБК-Україна "Азарт в законі: як буде працювати гральний бізнес в Україні".