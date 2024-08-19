"Утопленники" на рынке: стоит ли покупать авто после купания

Автомобиль, скупавшийся в воде, продукт очень специфичен – даже на фоне других проблемных моментов машин вторичного рынка. Но это не значит, что таких экземпляров следует однозначно устранять. Итак, разбираемся, какие сюрпризы готовит владельцу машина после потопа.

О том, на что обращать внимание при оценке пережившего затопление автомобиля читайте в материале РБК-Украина .

Утопленником, который должен вызвать подозрения, можно считать любую машину, получившую затопление на уровне пола салона и выше. Потому что уже на этом уровне автомобиль может набрать немало проблем, порой уже не подлежащих полному решению.

Собственно, именно этот момент и является решающим при принятии решения о сознательной покупке утопленника: какой именно вред нанесла вода и какой ценой удастся ее нейтрализовать.

Главные проблемы машин-утопленников

В типичном легковом авто практически нет систем, рассчитанных на полное погружение в воду – что в пресную, что в соленую. Ущерб получают двигатель, электроника, электричество, интерьер и проч. И чем выше уровень, на который поднималась вода, тем хуже, так же усугубляет проблемы время, в течение которого машина находилась в воде.

Первый враг, захватывающий плацдарм в подтопленном автомобиле – это коррозия. Речь идет не о коррозии кузова (что тоже очень плохо, но в отдаленной перспективе). Еще ужаснее, что спровоцированные водой процессы нарушают контакты в соединениях проводки и снутри электрических модулей. Причем часто не важно, буквально купался в воде разъем или блок или просто побывал в чрезмерно влажной атмосфере. Поэтому, кстати, на утопленниках порой отказывают не только те блоки, которые оказывались ниже ватерлинии.

Если был затоплен двигатель

Наверное, самая дорогая беда машин-утопленников – затопленный двигатель. Даже если вода попала в неработающий мотор, его нужно разобрать для инспекции. Конечно, можно рискнуть и запустить двигатель без проверки, но это может привести к его серьезной поломке даже если до этого момента он был просто мокрым.

А если двигатель отхлебнул воды во время работы, то последствия бывают настолько катастрофическими, что ремонт оказывается нерентабельным. К счастью, в большинстве случаев утопленника на рынке продают с работающим двигателем, поэтому в отношении него мина замедленного действия может скрываться только в электронных блоках и проводке.

Скрытые последствия затопления машины

Надо иметь в виду, что недобросовестные продавцы умеют скрывать видимые следы потопа: машину сушат, производят химчистку салона, заменяют некоторые недорогие детали. Благодаря чему проблемы в работе электроники проявляются не сразу, а через недели и месяцы после купания, когда коррозия в разъемах и других контактах получит развитие.

Да, более или менее точно наличие нарушений в системах может выявить комплексная проверка через диагностический тестер. Опытные специалисты смогут считать ошибки в блоках управления и понять, чем они спровоцированы. И если сбоев немного (определенные так называемые спорадические ошибки бывают и без потопов) и они не повторяются, можно считать, что машина скупалась без особо печальных последствий.

Но опять-таки ни один эксперт не гарантирует вам, что такая же картина будет храниться через несколько месяцев.

Кратко

Покупать машину-утопленника стоит только при условии, что она продается по низкой цене. Настолько низкой, что будут рентабельны все работы по устранению последствий затопления и профилактики. И все равно при этом новый владелец должен быть готов к возможным сюрпризам. То есть такая машина – товар на любителя, точнее, наоборот, на владельца с определенными профессиональными навыками, который будет готов к устранению возможных проблем в будущем. А если говорить о рядовом владельце, который ищет надежный и беспроблемный транспорт, то утопленник – не его вариант.