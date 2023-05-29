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Текущий тариф для населения не покрывает себестоимость электроэнергии, - эксперт

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Понедельник 29 мая 2023 16:17
Текущий тариф для населения не покрывает себестоимость электроэнергии, - эксперт Фото: текущий тариф для населения не покрывает себестоимость электроэнергии (Витлай Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Новиков

Действующий тариф для населения не покрывает себестоимости производства электроэнергии государственными энергетическими компаниями, в то время как им требуются средства для ремонта энергетической инфраструктуры.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на эксперта по энергетике и директор центра "Психея" Геннадия Рябцева.

"Нужно понять, будь то 1 июня, будь то 1 июля или 1 августа - все равно цены изменятся. Потому что нынешний уровень их не позволяет даже покрыть себестоимость генерации этой энергии. Причем себестоимость генерации именно на предприятиях государственных, управляемых государством или непосредственно является государственным предприятием", - сказал он.

Рябцев отметил, что генерирующим компаниям где-то нужно брать средства на проведение плановых ремонтов и поддержание надежной работы энергосистемы.

Он добавил, что теоретически можно было бы перевести финансирование тарифа на промышленность, однако сейчас у нее нет больших доходов. Кроме того, перевод на промышленность финансирования тарифа негативно повлияет на стоимость товаров.

"Поэтому лучше делать так, как уже давно рекомендовали профильные эксперты, а именно поднять цены для всех потребителей, в том числе для всех домохозяйств, помня о том, что нужно поддерживать малообеспеченные слои из-за завтрашних монетарных выплат", - подчеркнул Рябцев.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), официально внесла предложения по определению с 1 июня 2023 года единого тарифа на электроэнергию для бытовых потребителей на уровне 2,88 грн/кВт-ч (с НДС) в В рамках первого этапа коррекции цен.

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