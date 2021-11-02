Втрати, новий наставник "блаугранос" і віра Луческу: сьогодні "Динамо" прийме "Барселону"

Сьогодні, 2 листопада, київське "Динамо" в рамках четвертого туру Ліги чемпіонів вдома зіграє другий матч з каталонською "Барселоною". У разі поразки киян, ймовірно, попрощаються з єврокубковою весною.

Матч життя

Для "Динамо", втім, як і для "Барселони" цей поєдинок є вкрай важливим. "Барса", яка зараз знаходиться в кризовому стані і лише минулого тижня звільнила з посади головного тренера Рональда Кумана, не дуже вдало виступила в першому матчі під керівництвом Серхи Бархуана, зігравши внічию з "Алавесом" (1:1). Але все ж перемога в першому протистоянні з "Динамо" (1: 0) дозволила каталонцям відчувати себе трохи впевненіше в боротьбі за вихід з групи - "блаугранос" мають 3 очки і відстають від "Бенфіки" на один бал. А ось кияни в разі поразки, швидше за все, можуть прощатися з надіями на єврокубкову весну. Для того, щоб зачепитися за третє місце потрібно не просто обігравати "Бенфіку" в Лісабоні, а й сподіватися на те, що португальці не візьмуть більше жодного очка.

Крім нового наставника, у "Барси" також через травму вибув Жерар Піке, а також Кун Агуеро, у якого виявилися проблеми з серцем прямо під час суботнього поєдинку в Ла-Лізі. Але головною проблемою каталонців наставник киян Мірча Луческу вважає відхід з клубу влітку Лео Мессі.

"Відсутність Мессі позначилася всьому клубу. З його відходом каталонці втратили в плані психології. Відсутність одного-двох гравців нічого не змінює в плані гри. Грають "Динамо" і "Барселона". Дві команди. Упевнений, що завтра ми добре зіграємо", - зазначив Луческу.

Новий наставник "синьо-гранатових" Серхи вважає, що саме перемоги дозволять його підопічним знайти впевненість і поліпшити свої виступи в цьому сезоні. Тому на матч з киянами каталонці точно вийдуть мотивованими.

"Барселона" повинна завжди вигравати. Бувають непрості періоди, як зараз. Але ми повинні продовжувати перемагати. Єдиний шлях заслужити повагу - вигравати. Перемога принесе радість і змінить настрій гравців на позитивну хвилю", - повідомив Серхі.

З підтримкою, хоч і з обмеженнями

Перед матчем були побоювання, що" Динамо "може залишитися в цьому матчі без підтримки своїх уболівальників, бо в Києві з 1 листопада вступили підступні обмеження "червоної" зони. Але все ж вболівальники на НСК "Олімпійський" прийти зможуть. Правда, для цього повинні мати при "зелений" паспорт вакцинації або негативні експрес чи ПЛР-тести на COVID-19, або документ, що підтверджує одужання від ковіду. Підтримка "біло-синім" явно потрібна, на чому наголошував і головний тренер "Динамо".

"Хотілося б, що всі глядачі підтримували нашу команду і гнали її вперед. У нас був складний графік, провели два виїзні матчі в Лізі чемпіонів. Добре зіграли вдома з "Бенфікою" і заслуговували перемоги. Після цього були два складних виїзди в Мюнхен і Барселону. У цих матчах ми дали супернику перевагу і дозволили реалізовувати моменти через наші грубі помилки",-з аявив Луческу.

Кадрове питання

"Динамо" не може розраховувати на Віталія Миколенка, а також вже звично на Дениса Попова і Артема Бесєдіна. У "Барси" також втрат вистачає. Крім Піке і Агуеро не допоможуть каталонцям Мартін Брейтвейт, Педрі і Серхі Роберто.

"Динамо": Бущан - Кендзьора, Забарний, Сирота, Караваєв - Сидорчук, Шапаренко - Циганков, Буяльський, де Пена - Вербич

"Барселона": тер Стеген - Дест, Араухо, Ерік Гарсія, Альба-Ніко, Бускетс, Ф. де Йонг - Гаві, Депай, фаті

Де дивитися

Поєдинок відбудеться о 22: 00 в Києві на НСК "Олімпійський". Транслювати матч буде платформа MEGOGO.