Посилки, декларації та переведення годинників: порядок денний Ради на тиждень

Верховна рада України наступного тижня розгляне низку законопроектів. В тому числі, про підвищення порогу безмитних посилок і скасування переведення годинників на літній час.

Про це йдеться в проекті порядку денному, опублікованому на сайті Ради .

Повідомляється, що у вівторок, 16 березня, Рада розгляне зміни до Конституції, які спрямовані на усунення юридичної колізії з призначення керівництва НАБУ і Держбюро розслідувань. Також планується законопроект, який завершить земельну реформу, узаконення списку заборонених для продажу підприємств, а також законопроект про реструктуризацію валютних кредитів, які були взяті ще до 2014 року.

У середу розглянуть закон про рекламу електронних сигарет, підвищення порогу безмитних посилок з-за кордону до 150 євро, зниження акцизів на електронні сигарети та повернення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

У четвер знімуть депутатські повноваження з двох нардепів, а також розглянуть законопроект про аграрні розписки. На п'ятницю заплановано скасування переведення годинника на літній час і закон про заборону пластикових пакетів.