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Посилки, декларації та переведення годинників: порядок денний Ради на тиждень

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 березня 2021 17:24
Посилки, декларації та переведення годинників: порядок денний Ради на тиждень Фото: Верховна рада (РБК-Україна)
Автор: РБК-Україна

Верховна рада України наступного тижня розгляне низку законопроектів. В тому числі, про підвищення порогу безмитних посилок і скасування переведення годинників на літній час.

Про це йдеться в проекті порядку денному, опублікованому на сайті Ради.

Повідомляється, що у вівторок, 16 березня, Рада розгляне зміни до Конституції, які спрямовані на усунення юридичної колізії з призначення керівництва НАБУ і Держбюро розслідувань. Також планується законопроект, який завершить земельну реформу, узаконення списку заборонених для продажу підприємств, а також законопроект про реструктуризацію валютних кредитів, які були взяті ще до 2014 року.

У середу розглянуть закон про рекламу електронних сигарет, підвищення порогу безмитних посилок з-за кордону до 150 євро, зниження акцизів на електронні сигарети та повернення кримінальної відповідальності у вигляді позбавлення волі за недостовірне декларування.

У четвер знімуть депутатські повноваження з двох нардепів, а також розглянуть законопроект про аграрні розписки. На п'ятницю заплановано скасування переведення годинника на літній час і закон про заборону пластикових пакетів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що закон про кримінальну відповідальність за недостовірне декларування пропонує карати штрафом або позбавленням волі на строк до 2 років.

А минулого року в Міністерстві фінансів говорили, що Україна не буде підвищувати ліміт на посилки для безмитного ввезення. На сьогодні оподатковуються посилки вартістю понад 100 євро.

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