Постраждалий через обстріл під Києвом журналіст Fox News у тяжкому стані. Оператор та продюсер зникли

У Київській області в результаті російських обстрілів постраждав журналіст Бен Холл, який працює на американську телекомпанію Fox News. Він був госпіталізований, і нині знаходиться без свідомості у важкому стані.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на радника міністра внутрішніх справ Антона Геращенка .

"Судячи з характеру поранень Бена Холла, знімальна група Fox News потрапила під мінометний або артилерійський обстріл з боку російських окупантів в районі села Горенки, Київської області, коли прямували в бік міста Ірпінь", - пише Геращенко у своєму Telegram.

Також зазначається, що доля телеоператора Fox News, громадянина Ірландії П'єра Закревскі, та продюсера Олександри Кувшинової наразі залишається невідомою.

Раніше генпрокурор Ірина Венедиктова повідомила, що 14 березня вдень від дій окупантів постраждав ще один іноземний журналіст, який перебуває в реанімації під наглядом лікарів. У пацієнта осколковий перелом двох нижніх кінцівок. Британський журналіст виконував редакційне завдання і не перебував на військовому об'єкті.

Всі оперативні і тільки перевірені новини без російської пропаганди та фейків - в групах РБК-Україна в Telegram і Viber. Приєднуйся!

Перемога буде за нами! Слава Україні!