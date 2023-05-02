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Поставщики электроэнергии для населения жалуются на нехватку средств и просят пересмотра тарифов

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Вторник 02 мая 2023 22:15
Поставщики электроэнергии для населения жалуются на нехватку средств и просят пересмотра тарифов Фото: поставщики электроэнергии для населения жалуются на нехватку средств и просят пересмотра тарифов (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Артем Горовенко

Ситуация с выполнением возложения спецобязанностей на рынке электроэнергии (ПСО) сложна из-за проблем с расчетами на рынке и для ее решения необходимо пересмотреть тарифы для населения в сторону рыночных цен.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на генерального директора ООО "Энергопоставка" Олега Романчука.

"Ситуация с неработающим ПСО угрожает катастрофой. Собрав средства с потребителей мы, в первую очередь, рассчитываемся с поставщиками электроэнергии на тех сегментах рынка, где ее закупили, с целью не попасть на балансирующий рынок. Потому что если попадем - обратной дороги не будет", - сказал он.

По словам Романчука, дальше по остаточному принципу оплачиваются средства в пользу операторов системы передачи и распределения.

"Без ни копейки по ПСО в ближайшие два - три месяца у ОСР может возникнуть катастрофа. Что делать в этой ситуации - выбор не богат - тарифы для населения нужно пересматривать срочно", - отметил гендиректор.

Напомним, замминистра энергетики Фарид Сафаров заявил, что энергосистема не сможет подготовиться к следующей зиме, если не одобрить решение о повышении тарифов на электроэнергию для населения.

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