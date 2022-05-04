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Посольство Швеції знову запрацювало в Києві

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Київ, Середа 04 травня 2022 14:30
Посольство Швеції знову запрацювало в Києві Фото: посольство Швеції знову запрацювало в Києві (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Посольство Швеції в Україні знову запрацювало в Києві після вимушеної евакуації через російське вторгнення. Відновлення роботи раніше анонсували в МЗС країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву посола Швеції в Україні Тобіаса Тиберга в Twitter.

"Команда посольства повернулася туди, де ми маємо бути: до Києва, підтримуючи Україну та її героїчних громадян, які захищають свободу своєї країни і свободу в Європі", - написав він.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що до Києва після повномасштабного вторгнення РФ повернулися понад 30 дипломатичних представництв.

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