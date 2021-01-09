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Посольство РФ спростувало присутність росіян серед затриманих у Капітолії

Субота 09 січня 2021 04:09
Посольство РФ спростувало присутність росіян серед затриманих у Капітолії
Фото: протести в США (GettyImages)
Автор: Инна Собора

Серед тих, хто був затриманий за захоплення будівлі Конгресу у Вашингтоні, не було громадян Російської Федерації. Також росіян не було серед постраждалих.

Про це повідомили в посольстві РФ в США.

Держдепартамент США не підтвердив наявність у числі затриманих росіян.

"Посольство Росії в США уважно відстежує ситуацію у зв'язку з становищем справ у столичному окрузі. Запросили держдепартамент на предмет наявності росіян серед затриманих або постраждалих. Поки що таких фактів не виявлено", - йдеться в повідомленні.

За даними Buzzfeed, затриманої біля Капітолію російськомовній виявилася Євгена Малімон з молдавським корінням.

Раніше повідомлялося, що серед причетних до недавніх заворушень у Вашингтоні можуть бути росіяни.

Нагадаємо, 6 січня прихильники Трампа організували акцію протесту біля Капітолію, де американський Конгрес зібрався, щоб затвердити результати президентських виборів. Протести переросли у заворушення і проникнення прихильників Трампа в приміщення Капітолію. В результаті заворушень загинуло 5 осіб.

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