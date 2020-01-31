Посольство назвало кількість українців, які перебувають в Китаї

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У Китаї знаходяться 93 громадян України

Посольство України в Китайській Народній Республіці назвало кількість громадян України, які зараз знаходиться на території Китаю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Посольство у Facebook.

Як повідомляється, станом на 31 січня на території Китаю знаходяться 93 українця. При цьому наголошується, що 57 з них - в провінції Хубей.

"За станом на 31 січня 2020 року кількість громадян України, які перебувають у провінції Хубей, з якими посольство встановило контакт - 57 (53 людини знаходяться в місті Ухань, 1 людина - в місті Сянъян, 1 людина - в міському повіті Чжунсянь міста Цзинмэнь, 1 людина - в місті Ічан, 1 людина - в місті Сяогань)", - йдеться в повідомленні.

У посольстві підкреслили, що здійснюють постійний моніторинг ситуації і підтримують контакти з українськими громадянами, які знаходяться в провінції Ухань, за допомогою стільникового зв'язку та соціальних мереж.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що китайський коронавірус поширився вже у 21 країні, в результаті чого 9820 осіб захворіли і 213 загинули.

Крім того, на екстреному засіданні 30 січня Всесвітня організація охорони здоров'я визнала спалах китайського коронавіруса надзвичайною ситуацією міжнародного значення.