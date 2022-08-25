Посол Сіммонс: Великобританія не говорила, що вторгнення РФ закінчиться за два-три дні

У Британії не стверджували, що після російського повномасштабного вторгнення війна триватиме в Україні два-три дні. Це був наратив РФ.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповіла посол Великобританії в Україні Мелінда Сіммонс.

"Давайте прояснимо: Велика Британія не казала, що все закінчиться за два-три дні. Це Росія казала: ми запустимо "спеціальну операцію", яка завершиться за тиждень", - зазначає Сіммонс.

Посол Великобританії пояснила, що такі заяви були частиною психологічної операції.

"І це дехто підхопив. І довкола цього ризику було сформовано відповідну безпекову реакцію. Для когось це був ризик, для когось реальність. Але повернімося до моєї відповіді на ваше найперше питання: чому Борис Джонсон втягнувся в процес? Тому, що він знав, що загроза стає реальністю і він знав, що українці воюватимуть. Тож це не наш випадок - ми не думали, що все завершиться за два-три дні", - пояснює Сіммонс.

Вона підкреслила, у Британії завжди так думали й це зафіксовано, що найбільший ризик полягав у тому, що це стане тривалою війною на виснаження.

"Так це виглядає (війною на виснаження - ред.). Це те, чого ніхто не хотів, зокрема масових жертв, які ми бачимо, ударів по цивільних…Разом з тим, я думаю, що це неправильно для будь-якої країни пропонувати, коли і як ця війна може закінчитися - окрім України", - вважає посол.

Вона підсумувала, що війна в Україні завершиться тоді, коли Росія зупинить своє вторгнення.

"І ми неодноразово про це казали. Росія виводить свої війська, повертається до своїх кордонів, і з цим покінчено", - додала Сіммонс.

Нагадаємо, в перший день вторгнення Росії в Україну окупанти спробували висадити десант і захопити аеродром у Гостомелі, як з'ясувалося з перехоплених розмов СБУ, Москва сподівалася, що захопить українську територію за три дні.

Додамо, раніше ми розповідали про статтю The Washington Post. У ній стверджувалося, що Росія готувалася до швидкого захоплення України та підготувала два маріонеткові уряди на чолі з Януковичем та Медведчуком.

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