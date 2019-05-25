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Посол РФ в Венесуелі розповів, навіщо в країні їх війська

Новини » Політика    25.05.2019 - 08:55
Посол РФ в Венесуелі розповів, навіщо в країні їх війська
Фото: Володимир Заємський (twitter.com/rolandoteleSUR)

Російський посол заявив, що їх присутність необхідна через погрози США у бік уряду Мадуро

Посол РФ у Венесуелі Володимир Заємський повідомив, що російські війська на території Венесуели допомагають режиму Ніколаса Мадуро підготуватись до можливих загроз з боку США. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AFP.

Російський посол заявив, що уряд Венесуели знаходиться у стані тривожного очікування, бо з боку влади США неодноразово лунали погрози застосувати силу проти країни.

"У цих умовах вони повинні бути впевнені, що зброя у них в робочому стані", - повідомив Заємський.

Він вважає, що російські військові експерти консультують венесуельців у питаннях "підтримки боєготовності своєї техніки", а також "вчать їх, як краще її використовувати". Також посол наголосив, що вони мають право там перебувати відповідно до угоди між двома країнами, що була підписана у 2001 році.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що США пригрозили санкціями компаніям, які продають Венесуелі авіапаливо. За словами співрозмовників агентства, дзвінки з Державного департаменту надійшли в кілька великих компаній в Швейцарії і Великобританії, представники американського зовнішньополітичного відомства повідомили, що в разі продовження поставок тих чекають санкції.

 

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