Посол Німеччини не бачить у росіян політичної волі закінчити війну з Україною

Фото: посол Німеччини Анка Фельдгузен (KyivPost)

Посол Німеччини Анка Фельдгузен вважає, що процес завершення війни на Донбасі залежить від політичної волі росіян. Німеччина продовжить допомагати Україні покращити гуманітарну ситуацію та завершити війну.

Про це вона сказала в ході онлайн-дискусії Київського безпекового форуму.

"Наразі ми не бачимо такої політичної волі (в РФ - ред.). Але ми, Німеччина, будемо продовжувати робити невеличкі кроки, те, що буде можливо, в основному для того, щоб мінімізувати гуманітарні наслідки на сході і, зрештою, щоб покласти край цій війні", - зазначила Фельдгузен.

Вона додала, що Німеччина була одним з незмінних партнерів України у спробах покласти край війні - і у форматі "нормандської четвірки", і у рамках мінського процесу. Німеччина, за словами посла, продовжить докладати зусиль у цьому напрямку й у 2021 році.

"Як ми бачили, нам не вдалося досягти імплементації деяких рішень паризького саміту. Було відкрито два нові КПВВ з українського боку, але, на жаль, вони не відкрилися з іншого боку. І це питання, над якими ми маємо працювати", - сказала Фельдгузен.

Нагадаємо, президент Росії Володимир Путін на підсумковій прес-конференції зазначив, що перспективи розвитку російсько-українських відносин у значній мірі залежать від української влади.

РБК-Україна писало, що, за словами речника української делегації в Тристоронній контактній групі Олексія Арестовича, підтримавши запропонований бойовиками план щодо Донбасу, росіяни фактично визнали свою безпосередню участь у війні на сході України.