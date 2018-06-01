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Посли ЄС вирішили продовжити заборону на інвестиції в окупований Крим

НовиниПолітика    01.06.2018 - 12:34
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)
Ілюстративне фото (twitter.com/EU_Commission)

Рішення на продовження заборони офіційно буде схвалено міністрами 18 червня

Посли Європейського союзу ухвалили рішення продовжити заборону на інвестиції в окупований Крим ще на один рік. Про це в Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС цього тижня вирішили продовжити на рік заборону інвестицій ЄС в Крим. Буде схвалено (рішення, - ред.) міністрами 18 червня", - повідомив він.

Відзначимо, що буде заборонений імпорт до Євросоюзу товарів з окупованого Криму і Севастополя, а також інвестиції в Крим і Севастополь.

Крім того, ЄС має намір продовжити дію заборони на туристичні послуги в Криму. Як відомо, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу 19 червня 2017 року продовжила заборону на інвестиції в окупований Крим.

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Теги публікації: Евросоюз, Крим, Інвестиції  Популярні теги: Київ, Порошенко Петро, новости Украины, пенсионная реформа, ООС
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