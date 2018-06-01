Посли ЄС вирішили продовжити заборону на інвестиції в окупований Крим

Рішення на продовження заборони офіційно буде схвалено міністрами 18 червня

Посли Європейського союзу ухвалили рішення продовжити заборону на інвестиції в окупований Крим ще на один рік. Про це в Twitter повідомив кореспондент Радіо Свобода у Брюсселі Рікард Йозвяк.

"Посли ЄС цього тижня вирішили продовжити на рік заборону інвестицій ЄС в Крим. Буде схвалено (рішення, - ред.) міністрами 18 червня", - повідомив він.

EU ambassadors this week decided to prolong the EU investment ban for #Crimea by one year. will be endorsed by ministers on 18 June. #Ukraine #Russia — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) June 1, 2018

Відзначимо, що буде заборонений імпорт до Євросоюзу товарів з окупованого Криму і Севастополя, а також інвестиції в Крим і Севастополь.

Крім того, ЄС має намір продовжити дію заборони на туристичні послуги в Криму. Як відомо, європейські круїзні лайнери не можуть заходити в кримські порти.

Нагадаємо, Рада Євросоюзу 19 червня 2017 року продовжила заборону на інвестиції в окупований Крим.