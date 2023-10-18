Распространяли пропаганду в "Одноклассниках". В Харькове двум мужчинам объявлено подозрение в госизмене

Двое жителей Первомайска в Харьковской области поддерживали вооруженную агрессию РФ и распространяли российскую пропаганду в социальных сетях.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на Харьковскую областную прокуратуру.

По данным следствия, одним из ярых поклонников "русского мира" оказался 49-летний электромонтер. Он неоднократно публично высказывался в поддержку действий оккупантов в Украине и оправдывал перед своими коллегами вооруженную агрессию РФ.

Своими мыслями мужчина активно делился и онлайн. Для этого использовал запретную в Украине социальную сеть "Одноклассники". Там он репостил антиукраинский контент с классическими нарративами кремлевской пропаганды о "бандеровцах, убивающих славян".

Второй подозреваемый – 51-летний мужчина, работающий слесарем на местном предприятии. На своей странице в "Одноклассниках" он также размещал сообщения в поддержку оккупационных войск РФ.

Мужчина признавался в любви России, репостил публикации с искаженными историческими фактами, активно транслируемыми кремлевскими пропагандистами, а также рифмованные строки, которые имели целью дискредитировать украинских защитников.

Обоим подозреваемым грозит до восьми лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Напомним, правоохранители задержали российских агентов, скорректировавших удар по Киеву 21 сентября. Перед обстрелом они направили захватчикам координаты для удара по столице.

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