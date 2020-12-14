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Відвідування супермаркетів і аптек на самоізоляції обмежена. Не далі 2 км від будинку

Україна, Понеділок 14 грудня 2020 17:01
Відвідування супермаркетів і аптек на самоізоляції обмежена. Не далі 2 км від будинку
Фото: аптека (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Кабінет міністрів встановив певні обмеження для осіб, які потребують самоізоляції. Вони стосуються відвідування супермаркетів та аптек.

Про це свідчить відповідна постанова КМУ, опублікована на урядовому порталі.

"Особам, які потребують самоізоляції... дозволяється: відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, щодня протягом двох годин на добу", - вказано у документі.

Також таким особам дозволили двічі на день вигулювати домашніх тварин протягом не більше ніж однієї години на добу.

І відвідування, і вигул дозволяються за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів без клапана видиху або медичних масок без клапана видиху.

Нагадаємо, Кабінет міністрів опублікував доопрацьовану постанову про продовження карантину в Україні. Згідно з документом, роботу закладів дозволили до 01:00 в новорічну ніч.

Як писало РБК-Україна, минулого тижня Кабмін продовжив дію карантину в Україні до кінця зими. Він буде діяти до 28 лютого 2021 року.

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