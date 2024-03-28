Спас побратимов от химоружия. В ВСУ рассказали о подвиге бойца с псевдонимом "Ярый" (видео)

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Север" в Telegram .

"На днях противник совершил сброс газовой гранаты в блиндаж бойцов стрелкового батальона. Однако стальной на псевдо "Ярой" среагировал мгновенно и выбросил гранату наружу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что оккупанты сбросили газовую гранату с дрона по позициям украинских сил обороны. Она была наполнена газом, поражающим дыхательную систему.

На момент атаки окупантов в блиндаже находились четыре украинских защитника. Военный с позывным "Ярый" быстро среагировал на ситуацию и выбросил орудия убийства оккупантов за пределы позиций, тем самым спас жизнь своих собратьев. Однако во время этого получил химический ожог руки.

"Такое впечатление у меня, что они от безысходности пробуют чем-нибудь нас взять. Но у них ничего не получится", - говорит мужчина.