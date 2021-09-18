Португалія дозволила в'їзд ізраїльським туристам

Уряд Португалії прийняв рішення дозволити в'їзд на територію країни жителям Ізраїлю. Зокрема, приїхати в країну можуть вакциновані або перехворіли ізраїльтяни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NEWSru.co.il .

Для відвідування Португалії буде потрібно документ, який підтвердить вакцинацію або що людина, перехворів на коронавірус.

Крім того, Португалія погодилася з договором між Ізраїлем і Євросоюзом про взаємне визнання документів про вакцинацію громадян. Так, вакциновані ізраїльтяни отримають доступ до європейського еквівалента "зеленого стандарту", який дає можливість відвідувати музеї, ресторани та інші громадські місця відповідно до обмежень в кожній окремо взятій країні.