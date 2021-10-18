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У Португалії конфіскували Найбільшу за 15 років партію кокаїну

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Лісабон, Понеділок 18 жовтня 2021 21:55
У Португалії конфіскували Найбільшу за 15 років партію кокаїну Фото: у Португалії затримали Найбільшу за останні 15 років партію кокаїну (twitter.com/Aroguden)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В ході Міжнародної поліцейської операції на яхті в Атлантичному океані було вилучено 5,2 тонни кокаїну. Вартість конфіскованого наркотику оцінюється приблизно в 200 млн євро.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на AP News.

У поліції зазначили, що ця партія стала однією з найбільших в ЄС і найбільшою в Португалії за 15 років. Відзначається, що спецоперація проводилася за підтримки португальських ВМС і ВПС. Військові перехопили 24-метрову яхту в океані.

Правоохоронці за підтримки військових піднялися на борт яхти і виявили на її борту 183 тюки з кокаїном. У поліції підозрюють, що партія наркотиків належала міжнародній банді, яка доставляла його в Європу через Піренейський півострів.

Затримано трьох осіб. Вони доставлені до Португалії. Більш детальну інформацію про спецоперацію і заарештованих влада пообіцяла повідомити пізніше.

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