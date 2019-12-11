Портовики Одеси і Чорноморська висловили недовіру голові АМПУ Вецкагансу

Фото: Райвіс Вецкаганс (facebook.com-mvcargo)

Від Криклія вимагають розірвати трудовий договір з Вецкагансом

Представники трудових колективів Одеського та Чорноморського портів висловили недовіру виконуючому обов'язки глави держпідприємства Адміністрація морських портів України (АМПУ) Райвісу Вецкагансу і вимагають від міністра інфраструктури Владислава Криклія розірвати трудовий договір з ним. Таке рішення було прийнято на конференції трудового колективу порту "Чорноморськ", на якому були присутні також і представники Одеського порту, повідомляють "Українські новини" з посиланням на повідомлення організаторів конференції.

Як повідомляється, всього в заході взяли участь 110 осіб. Серед претензій портовиків - невиправдане скорочення персоналу, низькі зарплати співробітників на тлі непомірно високих окладів центрального апарату АМПУ, а також передача охоронних послуг у портах сумнівним приватним фірмам.

"Визнати неприпустимим: масове скорочення робочих місць структурних підрозділів Чорноморського філіалу ДП "АМПУ", застосування аутсорсингу охоронних послуг, а також аутсорсингу послуг, виконання яких забезпечується силами і засобами Чорноморського філіалу ДП "АМПУ", - йдеться в підсумковому документі конференції.

"Керівництво ДП "АМПУ" без будь-яких підстав протягом більше 2,5 років вимагає і впроваджує директиви масового скорочення працівників Чорноморського філіалу, підвищивши соціальне напруження в колективі до межі", - зазначив Олег Іванов, голова профспілки Чорноморського морського порту.

Він підкреслив, що це та інші порушення почали відбуватися в портах з приходом в АМПУ Райвіса Вецкаганса, який був призначений на керівну посаду в обхід вимогам законодавства і без конкурсу.

"Ми брали участь у всіх балансових нарадах, які проводив пан Вецкаганс... Ми говорили про те, що ви вдвічі збільшили склад свого персоналу, оклади захмарні, а нам не даєте можливість виконувати колективний договір з оплати праці. Ми говорили про те, що ви порушуєте закони з аутсорсингу охоронних послуг та пожежної безпеки", - згадує Сергій Бризгалов, голова профспілки працівників морського транспорту.

Це вже не перший виступ портовиків проти Райвіса Вецкаганса. Так, на мітингу в Одесі 28 листопада портовики підписали звернення до прем'єр-міністра України Олексія Гончарука з проханням звільнити в. о. голови АМПУ.

Виходець з Латвії Райвіс Вецкаганс був призначений в. о. глави АМПУ в січні 2017 року. До цього він обіймав посади віце-президента АТ "Латвійське пароплавство", члена правління Rīgas Centrālais Termināls і голови правління Riga Container Terminal.

Учасники ринку морських перевезень вже вказували на неефективність роботи Вецкаганса і висловлювали підозри в корупції. Вони звертали увагу, що Райвіс Вецкаганс майже три роки працює в статусі виконуючого обов'язки, не пройшовши прозору процедуру конкурсу, як це передбачено законом.

На думку експертів, Райвіс Вецкаганс користується протекцією великого гравця на ринку морських перевезень - компанії Портінвест, під керівництвом Олександра Смирнова, яка лобіює через АМПУ свої конкурентні інтереси.

Як повідомлялося, новий міністр інфраструктури України Владислав Криклій провів кадрові чистки у морській галузі, назвавши їх "джихадом" проти корупціонерів. Серед звільнених - керівники ряду портів, Держслужби морського і річкового транспорту (Морської адміністрації), а також заступник міністра інфраструктури Юрій Лавренюк.