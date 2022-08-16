З портів Одеси вийшли ще п'ять суден з українським зерном

У вівторок, 16 серпня, з двох портів Одеси вийшло п'ять суден з українським зерном.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення міністерства національної оборони Туреччини в Twitter .

"Всього з українських портів з вантажем кукурудзи і пшениці вийшло 5 суден, два з "Південного" і три з "Чорноморська", - йдеться в повідомленні.

Також сьогодні спільний координаційний центр проінспектує чотири судна, які відправляться в українські порти.

Нагадаємо, сьогодні з порту "Південний" вирушило судно із зерном для Африки.

Додамо, що експорт українського зерна проходить згідно з "зерновою угодою", укладеною між Україною, Росією, Туреччиною та ООН, а контроль за роботою морського коридору та безпекою операції покладено на координаційний центр у Стамбулі.