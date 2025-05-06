Порт Черноморск готовят к передаче в концессию: тайно и без действующего персонала

Министерство развития общин и территорий решило сдать порт Черноморска в концессию. Но делает это почти тайно и за рубежом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegraf .

"О том, что готовится концессия, стало известно в начале года, - отмечает издание. - А уже в марте Министерство объявило, что 24 апреля в Варшаве при поддержке ЕБРР и IFC, которые уже разработали ТЭО концессии, пройдет конференция для потенциальных инвесторов и профильных экспертов".

Между тем, само мероприятие проходило с минимумом официальных отчетов.

В частности, в сообщении об объявлении конференции было сказано, что "по результатам проведения анализа эффективности Министерство развития общин и территорий Украины приняло решение осуществить государственно-частное партнерство в форме концессии относительно Первого и Контейнерного терминалов в Порту Черноморск и осуществить подготовку к проведению концессионного конкурса".

Однако упомянутый текст анализа и условий концессии Министерство, ЕБРР и IFC так и не обнародовали. Как и не сказали будущим арендаторам во время презентации о том, что имущество порта Черноморска находится под арестом, а сам порт ежедневно находится под угрозой российских обстрелов, добавляют журналисты.

Требования же к будущим концессионерам Минразвития выписало таким образом, что принять участие в потенциальных тендерах смогут исключительно иностранные операторы, поскольку требование "управление портами в двух странах" не преодолеет ни одна из украинских компаний.

Сейчас, по данным экспертов, на которых ссылается издание, в порту осталось 40 административных работников, средняя зарплата которых составляет 10 тысяч гривен (250 долларов) в месяц. Еще 110 защищены от увольнения или сокращения из-за того, что они призваны в ряды Вооруженных сил Украины.

Согласно требованиям, составленным Минразвития, будущий концессионер должен обеспечить "условия труда после сдачи порта в концессию "не хуже, чем были".

"Другими словами, те, кто, например, вернутся из армии, получат те же 10 тысяч и прогнозируемо уволятся сами из-за ничтожной зарплаты", - отмечают авторы публикации.

Скорее всего, концессию проведут по процедуре аукциона в системе "Prozorro".