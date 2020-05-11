У Порошенка заявили, что Зеленський веде Україну в СРСР

Ілюстративне фото (РБК-Україна)

"Європейська солідарність" закликає владу не стіни будувати, а створювати конкурентні робочі місця в Україні

Партія Петра Порошенка вимагає від влади зупинити порушення конституційного права громадян на вільне пересування та негайно дати оцінку чиновникам, які силою утримують в Україні громадян, які мають законну роботу в країнах Європейського союзу. Про це йдеться в заяві політсили, передає РБК-Україна.

Так, в "Європейській солідарності" заявили, що під час президентства Порошенка влада доклала чимало зусиль, аби Україна отримала безвізовий режим з ЄС, тоді як нинішня влада хоче забрати в українців можливість вільно пересуватися Європою.

"Влада Зеленського "безвіз" замінила на "безвиїзд". Поки українці прагнуть, аби Україна невпинно наближалась до членства в Європейському союзі, Зеленський вперто веде нас в СРСР", - вважають в партії.

У Порошенка наголосили, що українці мають право працювати там, де вони знайдуть кращу роботу.

"Влада має стримувати міграцію створенням в Україні конкурентних робочих місць, належних умов праці, стимулами для бізнесу ліквідовувати тіньове працевлаштування. Однак влада у своїй типовій популістичній манері вважає, що для вирішення проблеми міграції треба просто закрити кордони. Правова та економічно розвинена європейська країна, а не нові стіни та заборони, має бути найкращим стимулом для українців жити й працювати в Україні", - йдеться у зверненні політсили.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква прокоментував ймовірність скасування для України безвізового режиму з ЄС через пандемію COVID-19. За словами Жовкви, держави лише поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвізовий режим між Україною і країнами Європейського союзу. Він також висловив сумніви, що до кінця року світові авіакомпанії повноцінно відновлять перельоти.