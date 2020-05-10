У Порошенка заявили, що влада обмежує право на вільне пересування для українців

Фото: Ірина Геращенко (eurosolidarity.org)

Геращенко переконана, влада посилює контроль за українцями й вибудовує авторитарну державу

П’ятий президент Петро Порошенко здобув для України безвіз, попри збройну агресію Росії на Донбасі, тоді як нинішня влада, прикриваючись пандемією COVID 19, обмежує право на вільне пересування для українців. Про це написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Ми пишалися, що вибороли безвіз. Я тоді виграла безліч парі, навіть деякі найближчі друзі не вірили, що ЄС надасть Україні безвіз в шенгенській зоні в період агресії на Донбасі. В Ризі, на саміті Східного партнерства Порошенко зробив неймовірне і добився вилучення політичного пункту з безвізової угоди - про прив’язку відкриття кордонів до закінчення війни на Донбасі", - написала Геращенко.

Політик також переконана, що у президента Зеленського посилюють контроль за українцями й вибудовують авторитарну державу, обмежуючи права і свободи.

"Зеленський і Ко будують безвиїзд, нову стіну і завісу. Й карантин тут ні до чого. Під приводом боротьби з COVID ці хлопці знищують демократію і громадянські свободи. Це їх ідеологія - взяти під контроль все: ваше спілкування, ваші пересування світом, ваше життя, все. Так будуються тоталітарні держави. Ми готуємо відповідні запити до уряду і вимагаємо негайних роз‘яснень від МЗС: що взагалі відбувається", - резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква прокоментував ймовірність скасування для України безвізового режиму з ЄС через пандемію COVID-19. За словами Жовкви, держави лише поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвізовий режим між Україною і країнами Європейського союзу. Він також висловив сумніви, що до кінця року світові авіакомпанії повноцінно відновлять перельоти.