ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Порошенка заявили, що влада обмежує право на вільне пересування для українців

Новини » Політика     10.05.2020 - 14:41
У Порошенка заявили, що влада обмежує право на вільне пересування для українців
Фото: Ірина Геращенко (eurosolidarity.org)

Геращенко переконана, влада посилює контроль за українцями й вибудовує авторитарну державу

П’ятий президент Петро Порошенко здобув для України безвіз, попри збройну агресію Росії на Донбасі, тоді як нинішня влада, прикриваючись пандемією COVID 19, обмежує право на вільне пересування для українців. Про це написала співголова фракції "Європейська солідарність" Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Ми пишалися, що вибороли безвіз. Я тоді виграла безліч парі, навіть деякі найближчі друзі не вірили, що ЄС надасть Україні безвіз в шенгенській зоні в період агресії на Донбасі. В Ризі, на саміті Східного партнерства Порошенко зробив неймовірне і добився вилучення політичного пункту з безвізової угоди - про прив’язку відкриття кордонів до закінчення війни на Донбасі", - написала Геращенко.

Політик також переконана, що у президента Зеленського посилюють контроль за українцями й вибудовують авторитарну державу, обмежуючи права і свободи.

"Зеленський і Ко будують безвиїзд, нову стіну і завісу. Й карантин тут ні до чого. Під приводом боротьби з COVID ці хлопці знищують демократію і громадянські свободи. Це їх ідеологія - взяти під контроль все: ваше спілкування, ваші пересування світом, ваше життя, все. Так будуються тоталітарні держави. Ми готуємо відповідні запити до уряду і вимагаємо негайних роз‘яснень від МЗС: що взагалі відбувається", - резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква прокоментував ймовірність скасування для України безвізового режиму з ЄС через пандемію COVID-19. За словами Жовкви, держави лише поступово відкриватимуть свої кордони для іноземців.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що пандемія коронавірусу не зруйнує безвізовий режим між Україною і країнами Європейського союзу. Він також висловив сумніви, що до кінця року світові авіакомпанії повноцінно відновлять перельоти.

Теги Новини України Порошенко ПетроІрина ГеращенкоБезвиз
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся