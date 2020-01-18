У Порошенка заявили про тиск з боку Офісу президента та ДБР

Фото: Петро Порошенко (РБК-Украина)

"Європейська солідарність" наполягає на об'єктивному розслідуванні фактів політичних переслідувань

Партія п'ятого президента України Петра Порошенко "Європейська солідарність" заявила про тиск на Порошенка з боку Офісу президента та Державного бюро розслідувань. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу партії.

"Очевидно, Офіс Президента і ДБР незаконно стежать за Петром Порошенком, його розмовами і переписками. Публічне "запрошення" на допити не передбачене жодними нормами КПК, на 21 та 24 січня пролунали через півтори доби після того, як Порошенко забронював квитки для поїздки до Швейцарії туди на 21 і назад на 25 січня. Графік допитів тут же наклали на графік поїздки", - додали в прес-службі.

Порошенко, у свою чергу, вирішив скасувати цей візит і здати квитки.

"Однак, явка на допити можлива лише за умови належного вручення повісток у відповідності до Кримінального процесуального кодексу України", - заявили в "Європейській солідарності".

Варто додати, що адвокат Петра Порошенко Ігор Головань також написав на своєму блогі для "Української правди", що план політичних переслідувань на Порошенка посилюється.

"Вже досить довгий час в мережі розповсюджувалися чутки про начебто численні неявки Петра Порошенка за викликами на допити у якості свідка. Однак всі зареєстровані провадження – фейк, допитувати Петра Порошенка нема про що. Тому виконавці замовлення і розганяють "PR-хвилі" про начебто "неявки". Порядок вручення свідкам повісток врегульовано КПК. Жодної повістки Петро Порошенко не отримував", - написав адвокат.

За його інформацією, 18 січня вранці на сайті ДБР з'явилося повідомлення про виклик Петра Порошенка для допиту у якості свідка на 21 і 24 січня, однак "повістки" були опубліковані лише на 24 січня.



"Петро Порошенко – публічна особа, вручити йому повістку належним чином не є проблемою для слідчого, який знає і поважає закон. На жаль, у ДБР таких слідчих на сьогодні не знайшлося. Все вищенаведене свідчить, що ДБР не бажає або просто не здатне здійснювати виклики відповідно до норм закону, продовжує політичне переслідування Петра Порошенка на виконання вказівок учасників діалогів "Трубу прорвало", - додав Головань.



У команді п'ятого президента наполягають на швидкому та об'єктивному розслідуванні фактів організації політичних переслідувань.

Нагадаємо, 18 січня 2020 року Державне бюро розслідувань оприлюднило повістку на допит Петру Порошенку у якості свідка у кримінальному провадженні щодо його можливої держзради в ході підготовки "Мінських угод" від 2015 року. ​​​​​​