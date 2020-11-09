У Порошенка заявили, що боротимуться за право українців обирати владу без фальсифікацій

Фото: Олександр Турчинов (РБК-Україна)

Україна повертається в часи, коли голосування громадян не визначало результатів виборів через масштабні фальсифікації.

Про це сказав керівник центрального штабу "Європейської солідарності" Олександр Турчинов на брифінгу у понеділок.

Турчинов розповів, як сьогодні відбувається найбільш типове фальшування результатів виборів - так зване "уточнення протоколів".

"Переважна більшість членів виборчих комісій працює на громадських засадах, в умовах пандемії два тижні поспіль люди не спроможні постійно перебувати на дільницях, щоб протидіяти підробці документів, псуванню бюлетенів тощо. Саме цим користуються злочинці, які сьогодні називають себе владою, безперервно блокуючи підрахунок голосів, переписуючи протоколи та фальшуючи результати волевиявлення", - заявив Турчинов.

Окрім того, Турчинов повідомив, що величезна кількість підробок протоколів відбувається і в Київській області на рівні об’єднаних територіальних громад.

За його словами, Центральна виборча комісія, сформована парламентською монобільшістю "Слуг народу", не спроможна керувати виборчим процесом та виконувати свої функції.

Він також наголосив, що "Європейська солідарність" готує звернення до ОБСЄ з повідомленням про факти фальшування результатів виборів, які відбулись після того, як основна делегація з контролю за виборами припинила свою роботу.

"Європейська солідарність" не залишить жодного факту фальшування результатів виборів, тому що наша політична сила захищає не просто свої результати на виборах, - ми захищаємо країну, закон та право українців обирати тих, кого вони підтримують. Ми не дозволимо перекреслити це конституційне право наших громадян", - додав він.

РБК-Україна писало, що головними переможцями на цих виборах стали місцеві партії і партії мерів.

Зазначимо, у Києві були оголошені офіційні результати виборів мера міста. Діючий голова міськради Віталій Кличко переміг.

Крім цього, Центральна виборча комісія визнала результати виборів у 585 місцевих радах у 24 регіонах України. Всього було обрано 13 323 депутати.

Про те, в яких містах очікується другий тур виборів, читайте в матеріалі РБК-Україна.