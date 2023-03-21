Порошенко призвал вернуть обещанные выплаты военным и погасить долг перед семьями погибших
Лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко призвал вернуть выплаты военным 30 тысяч гривен и немедленно погасить долг перед семьями погибших на фронте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко, выступая с трибуны Верховной рады.
"Во время изменений в государственный бюджет не может у воюющей страны быть других приоритетов, чем обеспечение финансирования Вооруженных сил Украины. Это праздники святых. Все остальное - решим после нашей победы. Мы построим очень много хороших дорог - но после того, как победим", – заявил Порошенко.
Он также подчеркнул, что у государства есть задолженность перед семьями погибших героев. "Нам с вами нужно сейчас приложить меры, для того чтобы немедленно погасить эту задолженность", - добавил он.
Порошенко также отметил, что год спустя после трагических событий в Сиреневой роще Херсона, где героически погибли бойцы терробороны, родные не могут похоронить их с соответствующими почестями. А терробороновцев из-за бюрократии не признают участниками боевых действий.
"Нам надо упростить процедуру. Потому что беглые получили награды и сейчас получают неплохие деньги. А те, кто погиб - родные год вымаливают право похоронить своих близких с почестями. И вчера во время встречи с генералом Залужным мы договорились, что сделаем законопроект, который позволит причислить их за подписью Залужного и министра обороны", - резюмировал Порошенко.
Ранее РБК-Украина сообщало, заберут ли мандаты у всех нардепов от бывшей ОПЗЖ.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.
Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.