У Порошенка виступили проти зловживань владою під виглядом боротьби з епідемією

Фото: Ірина Геращенко (eurosolidarity.org)

Геращенко нагадала, що досі за вивіз масок ніхто не покараний

Фракція "Європейська солідарність" не підтримує закони, які дозволяють зловживання владою під виглядом боротьби з епідемією. Про це написала співголова фракції "ЄС" на своїй сторінці в Facebook, передає РБК-Україна.

"Під час першої позачергової сесії, на якій обговорювали закони протидії коронавірусу, наша фракція виступила із застереженнями щодо норм про посилення повноважень МВС і поліції, надмірних штрафів і криміналізації недотримання карантину (саме карантину, а не самоізоляції). "Європейська солідарність" і на робочій групі, і в залі намагалася відбити ці норми, переконати колег, що ми усвідомлюємо необхідність карантинних заходів і самоізоляції для подолання пандемії, але ще більше усвідомлюємо ризики свавілля силових структур і узурпації влади в українських реаліях. Нам не вдалося збити ці поправки, на жаль, а наші застереження виявилися пророчими", - написала Геращенко.

Співголова фракції наголосила, що влада, яка не змогла забезпечити громадянам доступні захисні засоби, в умовах реального збідніння населення переходить межі істерії.

"Найдешевша маска коштує 18 гривень. Міняти її треба щодві години. Очевидно, в місцях масового скупчення треба бути в масці. Але тепер за прохід вулицею без маски штраф. Метро і міський транспорт не працють. В супермаркет можна виїхати тільки на машині. Супермаркети працюють. Але влада заговорила про заборону користуватися і власним авто. З собакою вийти в брудний двір можна. З дитиною парком прийти в найближчу аптеку чи продуктовий - ні. Двом людям із симптомами короновірусу виходити в аптеку можна. Трьом здоровим - ні. В супермаркеті стояти в черзі можна. В сквері перетнутися з колегами в робочих справах - ні", - додала Геращенко.

Окрім того, Геращенко нагадала, що досі за вивіз масок ніхто не покараний.

"За вихід без маски штраф 17 тисяч грн. А чи знає влада, що деякі українці тягають одну маску вже 3 тижні карантину, бо іншої немає. Зустрічати з обсервації здорових людей в Нових Санжарах і робити бутафорію можна, а провести інформаційну кампанію про необхідність самоізоляції для тисяч пасажирів літаків, потягів, автобусів з Європи вже в розпал епідемії в країнах ЄС - ні. Працювати онлайн можна. Але чи знає влада, який інтернет вже за 30 км від Києва?" - зазначила депутат.

Вона також звернула увагу, що в ВР деякі фракції обговорюють можливість введення комендантського часу, не виключила, що фракція "Європейська солідарність" виступатиме за зміни статей законів, які сьогодні дозволяють зловживання владою під виглядом боротьби з епідемією.

"Ще раз наголошую, що я усвідомлюю принциповість карантинних заходів - як ключового превентивного засобу розповсюдження хвороби. Але чи варто владі впадати в маразм? Мені здається, ці питання потребуть серйозної дискусії уряду і парламенту. І дуже прикро, що керівництво ВР десь зникло, самоізолювалося і робить вигляд, що нічого, крім позачергових сесій, їх не стосується. Буду ініціювати обговорення цих питань на нараді з лідерами фракцій. Й не виключено, що наша фракція виступатиме за зміни маразматичних статей законів, які сьогодні дозволяють зловживання і свавілля під виглядом боротьби з епідемією", - резюмувала Геращенко.

Нагадаємо, в Україні зросла кількість підтверджених випадків захворювання на коронавірус. За даними МОЗ, станом на вечір 5 квітня вірусологічною референс-лабораторією підтверджено 1308 випадків захворювання на коронавірус. Зафіксовано 57 нових випадків коронавірусу.