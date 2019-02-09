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Порошенко виграв позов проти BBC

Новини » Політика    09.02.2019 - 15:40
Порошенко виграв позов проти BBC
Фото: Петро Порошенко (president.gov.ua)

Порошенко задоволений рішенням Високого суду Англії

Президент Петро Порошенко виграв позов проти BBC. Про це заявив Грехем Аткінс, керівник юридичної фірми Аtkins Thomson, що представляє президента Петра Порошенка у позові про наклеп, повідомляє РБК-Україна.

"Президент Порошенко висловлює глибоке задоволення рішенням Високого суду Англії, який встановлює, що публікація BBC про нього була звинуваченням, яке серйозно зашкодило його репутації і відкидає спроби BBC применшити шкідливий вплив свого матеріалу. Як сказав президент з самого початку, історія [про організацію таємної виплати в 400 000 тис. доларів, здійсненої через неофіційний канал в обмін на переговори з президентом Трампом] була повністю неправдивою", - заявив Аткінс.

За його словами, Порошенко і далі наполягатиме на своїх вимогах в будь-якому форматі, необхідному для забезпечення повного відновлення його репутації.

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