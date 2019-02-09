Порошенко задоволений рішенням Високого суду Англії
Президент Петро Порошенко виграв позов проти BBC. Про це заявив Грехем Аткінс, керівник юридичної фірми Аtkins Thomson, що представляє президента Петра Порошенка у позові про наклеп, повідомляє РБК-Україна.
"Президент Порошенко висловлює глибоке задоволення рішенням Високого суду Англії, який встановлює, що публікація BBC про нього була звинуваченням, яке серйозно зашкодило його репутації і відкидає спроби BBC применшити шкідливий вплив свого матеріалу. Як сказав президент з самого початку, історія [про організацію таємної виплати в 400 000 тис. доларів, здійсненої через неофіційний канал в обмін на переговори з президентом Трампом] була повністю неправдивою", - заявив Аткінс.
За його словами, Порошенко і далі наполягатиме на своїх вимогах в будь-якому форматі, необхідному для забезпечення повного відновлення його репутації.