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Порошенко під час Зарваницької прощі: Господь захищає Україну

Київ, Неділя 19 липня 2020 14:20
Порошенко під час Зарваницької прощі: Господь захищає Україну
Фото: під час прощі (eurosolidarity.org)
Автор: РБК-Україна

Після літургії відбулася зустріч Порошенка та предстоятеля УГКЦ Блаженнішого Святослава

Петро Порошенко з дружиною Мариною взяли участь у ювілейній Зарваницькій прощі. Цього року вперше проща у Марійському духовному центрі Зарваниця також відбувалася в онлайн форматі.

Про це повідомляє прес-служба "Європейської солідарності".

"Сьогодні історичний день. Бо сьогодні 25-а річниця першої Зарваницької прощі, яку Мирослав-Іван Любачівський 25 років тому зробив тут, на цьому святому місці", - сказав Порошенко.

Порошенко переконаний, що Господь захищає Україну, "бо всю ту навалу, яку українська земля, український народ отримує від країни-агресора за останні 6 років - без Божої допомоги, без того, щоб Господь почув наші молитви, нам було б долати набагато важче".

Порошенко під час Зарваницької прощі: Господь захищає Україну

"Ми звільнимо нашу землю. Ми звільнимо і Донбас, ми звільнимо Крим з Божою допомогою. Ми подолаємо коронавірус. Ми подолаємо ті кричущі проблеми, які зараз є в економіці, в руйнації реформ, в руйнації децентралізації, руйнації армії. Ми захистимо нашу українську мову. Ви бачили, що було позавчора, але ми як парламентський спецназ захистили мову. Ми захистили право українців молитися до Господа українською мовою. І ми надалі будемо рішуче захищати Україну", - додав лідер "Європейської солідарності".

Крім того, після літургії відбулася зустріч Порошенка та предстоятеля УГКЦ Блаженнішого Святослава (Шевчука).

Нагадаємо, 25 років тому відбулася перша Всеукраїнська проща до Зарваниці, на якій Блаженніший Патріарх Мирослав-Іван Любачівський здійснив акт посвяти українського народу під покров Пресвятої Богородиці.

20 років тому під час Всеукраїнської прощі відбулося освячення Собору Зарваницької Божої Матері.

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