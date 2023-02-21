ua ru
Вт, 21 февраля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Порошенко отправил новую партию беспилотников для ВСУ и анонсировал создание сервисного центра

Новина українською →
Вторник 21 февраля 2023 17:52
Порошенко отправил новую партию беспилотников для ВСУ и анонсировал создание сервисного центра Фото: Петр Порошенко (eurosolidarity.org)
Автор: Сергей Новиков

Пятый президент Петр Порошенко направил новую партию беспилотников для ВСУ и анонсировал создание сервисного центра.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Порошенко в Facebook.

"Сразу после окончания Мюнхенской конференции безопасности на несколько часов заехали на Кипр - здесь мы подписываем новые документы по проекту Poseidon и отправляем в Украину еще одну партию "птичек" для нашей артиллерии. Есть и другие интересные наработки - пока мы их не разглашаем, но они неприятно поразят русскую и порадуют украинцев. Вот эти уже упакованные комплексы отправляются сегодня вечером в Украину, чтобы как можно быстрее попасть к нашим ребятам на передовую", - сообщил Порошенко.

По его словам, вместе с партнерами-производителями постоянно идет работа по модернизации этих оперативно-тактических беспилотных летательных аппаратов.

"Мы также тщательно изучаем возможности шестой модели - Poseidon H6. Он летает на большей высоте, часами может находиться в воздухе и имеет большую грузоподъемность", - добавляет Порошенко.

Он также сообщил, что было договорено начать программу построения сервиса, состава запасных частей, расширение учебной программы - как пилотов, операторов дронов, так и техников.

Порошенко отправил новую партию беспилотников для ВСУ и анонсировал создание сервисного центра

Напомним, в августе 2022 года Порошенко сообщил о долгосрочном контракте на БПЛА Poseidon H10. Беспилотники имеют дальность работы до 150 километров, высота – до 4000 метров.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram .

Читайте РБК-Украина в Google News
Петр Порошенко ВСУ
NEWS
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
США могут передать Украине танки Abrams со складов, что ускорило бы их поставки
DAILY
Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку
Анастасия Рокитнакорреспондент РБК-Украина Из Камбоджи в Бахмут. Как артист балета покинул Азию и ушел добровольцем в аэроразведку